Ayaz’ı görmezden gelmeyin

UŞAK'TA yaşayan tekerlekli sandalyeye bağımlı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Ayaz Uğuz (13), Dubai'deki gen tedavisine ulaşabilmek amacıyla bağış toplamak için İzmir'e geldi.

KAS KAYIPLARI ARTIYOR

VALİLİK onaylı kampanyalarına destek toplamak için Buca'da düzenlenen bir festivalde stant açtıklarını belirten baba Bekir Uğuz, "Ayaz'ın zamanı yok. Ayaz bu savaşı sürdüremeyecek durumda. Duyarlı İzmir halkından destek bekliyoruz" dedi. Anne Kübra Uğuz ise zamanın daraldığını vurgulayarak, "İzmirlilerden destek bekliyoruz. Bu çok hızlı ilerleyen bir kas hastalığı. Solunum kaslarını kaybetmeden, kalp kaslarına gelmeden Ayazımızın ilacını alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hastalığına rağmen eğitimine devam eden ve mücadelesini sürdüren 7'nci sınıf öğrencisi Ayaz Uğuz da "Beni görmezden gelmeyin. Bağışta bulunursanız çok mutlu olurum, hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kardeşim Aybars ile oturup sohbet ediyoruz ama onunla sokaklarda koşup top oynamayı çok isterdim" dedi.