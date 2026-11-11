Galatasaray’da Batrakov mesaisi

GALATASARAY'IN sezon başında 25 milyon Euro'luk yatırımla Lokomotif Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, takımın adeta çehresini değiştirdi. 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçıyla başlayan zorlu süreçte 8 maça çıkan sarıkırmızılılar 7 galibiyet aldı ve sadece Barcelona'ya kaybetti. Batrakov tamamında 11'de başladığı bu maçlarda 6 kritik gole imza attı, 2 asist yaptı. Ondan önce 7 maçta 14 gol atan Galatasaray, Batrakov'lu süreçte 8 maçta 21 gole ulaştı, hücum hattında tüm istatistikleri yukarı çıkardı, çok pozisyona girip ardı ardına rahat galibiyetlere imza attı. Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran on numara Barça, Lille ve Sttutgart filelerine üç maçta 4 gol atarak Avrupa'nın da dikkatini çekti.

HAREKETE GEÇTİLER

55 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini kaldırmak isteyen Galatasaray yönetimi de Batrakov'un bu performansının ardından harekete geçti. Batrakov için '55 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kaldırmak isteyen yönetim, 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev'i İstanbul'a davet etti. Yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan Aleksey Batrakov'un maaşını 5 milyon Euro'ya çıkarmayı planlayan kurmaylar, 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor.