Uşak'ta yaşayan 32 yaşındaki erkek kuaförü Ayşegül Çelik, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek erkek egemen bir meslekte kendi işletmesini kurdu. 2024 yılında açtığı kuaföründe erkek müşterilerini tıraş eden Çelik, biri kalfa, diğeri çırak olmak üzere iki kadına da mesleğin inceliklerini öğretiyor. Erkek kuaförü olma hayalinin peşinden giderek kendi işinin patronu olan Çelik, kadınların her mesleği yapabileceğini gösteriyor.

CİNSİYET AYRIMI OLMAMALI

İlk dönemlerde erkek müşterilerinin şaşkınlık yaşadığını ancak zamanla kendisine alıştıklarını belirten Çelik, işini severek yaptığını ve herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmadığını söyledi. Yanında yetiştirdiği kadınların da meslek sahibi olmasını isteyen Çelik, ileride İzmir ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde şubeler açmayı hedefliyor. Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının önemine dikkat çeken Çelik, "Kendi dükkanım var, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Kadınların da farklı meslek dallarında ilerleyebileceğini bilmelerini istiyorum" dedi. Meslek seçiminde kadın-erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Herkes sevdiği işi yapmalı. Erkeğin veya kadının yapacağı meslek diye bir ayrım olmamalı. Ben bu işi gayet güzel yapıyorum ve daha da ilerlemek istiyorum" diye konuştu.