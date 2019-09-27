İzmir’e kruvaziyer dopingi

Kent turizminde önemli bir etki yaratan kruvaziyer turizmi İzmir’e yeniden başlıyor. DTO Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, “İlk gemiyi Costa getirecek. 2021’de de MSC’nin 25 seferi var. Bu yılla birlikte İzmir’e 100 bin yolcu gelecek” dedi

DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç'ın yönetiminde gerçekleşen Eylül ayı olağan meclis toplantısına DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir Alaybey Tersanesi Komutanı Deniz Kıdemli Albay Korkut Şen ve meclis üyeleri katıldı. Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir Tersanesi'nin denizcilik sektörü için büyük bir fırsat sunduğunu söyleyerek fiyatların da uygun tutulması halinde tercih edileceğini dile getirdi.



İLK GEMİ 2020 ARALIK'TA



İzmir'e kruvaziyerlerin geri dönmeye başladığını da anlatan Çelik, ilk geminin 12 Aralık 2020'de geleceğini belirtti. Ağustos sonu itibariyle şehre 867 bin turist geldiğini ifade eden Çelik, "Eylül ayında gelenlerle birlikte turist sayısı 1 milyonu geçecektir. Yıl sonunda da bu barajı rahatlıkla aşarız. Kruvaziyer açısından İstanbul'da Galata Port da bitecek. Bu sayede kruvaziyer gemileri ülkemize ve İzmir'e tekrar yoğun bir şekilde dönmeye başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) aldığımız rezervasyon bilgisine göre kentimize kruvaziyer seferleri 12 Aralık 2020'de başlayacak. İlk gemiyi Costa getirecek. 2021 yılında da MSC'nin 25 tane seferi görünüyor. Bu yılla birlikte İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek" dedi.



TERSANE SİVİL GEMİLERE AÇIK



İzmir Tersanesi Komutanlığı hizmet ve faaliyetleri hakkında üyelere bilgi veren Deniz Yarbay Çağlar Tunçay, İzmir Tersanesi'nin tüm sivil gemilere açık olduğunu ifade etti. Tersane içinde 10 bin tonluk bir havuz inşasının sürdüğünü söyleyen Tunçay, havuzun Aralık 2019'da hizmete açılacağını belirterek, "Bu anlamdaki eksikliği gidereceğiz. Tersanede kalibrasyon hizmeti de veriliyor. Milli Savunma Bakanlığı onayıyla yabancı bayraklı gemilere de kapımızı açıyoruz" dedi.