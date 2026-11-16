Haberler Yaşam Gülistan Doku soruşturmasında şok ifadeler: "Aileye bilgi vermeyin talimatı aldık" Gülistan Doku soruşturmasında şok ifadeler: 'Aileye bilgi vermeyin talimatı aldık' 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve tutuklanan polis memuru İsmail Erzen'in ifadesinde, soruşturma sürecinde barajda yürütülen arama çalışmalarında, su altından çıkarılan malzemeler hakkında Gülistan Doku'nun ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını ileri sürdü. İHA









Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında bulunan dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen, ifadesinde soruşturmanın ilk dönemindeki arama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erzen, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı dönemde kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu belirterek, bunlardan ilkinin su altından çıkarılan malzemelerle ilgili aileye bilgi verilmemesi olduğunu belirterek, "Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi" dedi.

"AİLEYE BİLGİ VERİLMEYECEK, VALİLİK BU SÜRECİ YÖNETECEK"

Gülistan Doku ailesine, söz konusu malzemelerin bulunmasının ardından yaklaşık bir hafta ile 10 gün sonra bilgi verildiğini ifade eden Erzen, gecikmenin ailenin emniyete ve yürütülen çalışmalara duyduğu güveni azalttığını savunarak, "Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güveni azaldı" dedi. Talimatın kim tarafından verildiği sorusuna ilişkin ise Erzen, "Geldiğimiz noktada da ortadadır. 'Aileye bilgi verilmeyecek, Valilik bu süreci yönetecek' şeklindeki talimatın kim tarafından verildiğini hatırlamıyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum" şeklinde konuştu.