Başkan Erdoğan’dan Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'nin her bir gencine selamlarımı gönderiyorum. Salonlara sığmayan coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha ülkemizin umudu olan göz aydınlığı siz değerli gençlerimizle bir arada olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu muhteşem toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Türkiye'nin 81 ilindeki 208 üniversitesinde bir gencimize daha yardımcı olmak için mücadele veren ÜNİAK'lı gençlerimizle gurur duyuyorum.

MUHALEFETE TEPKİ: ONLAR GENÇLERİ PARAVAN OLARAK KULLANIYOR

(Muhalefete tepki) Onlar para kulelerini aklamak için gençleri paravan olarak kullanıyor. Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adresi sokakları gösterdiler, biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN SESLERİ TÜM DÜNYADA DUYULUYOR

COP31 zirvesi vesilesiyle dünyanın farklı kıtalarından 96 lideri ülkemizde ağırladık. COP31 en başarılı zirve olarak kayıtlara geçti. Gençler dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanlarıyla gezegenimizin geleceğini konuştuk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin sesleri tüm dünyada duyuluyor. Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin içerde ve dışarda yaptığı hamleler konuşuluyor.