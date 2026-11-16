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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir dahil 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den İzmir dahil 13 il için sarı kodlu uyarı

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İzmir'in de olduğu 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için sarı kod uyarısında bulunuldu.



Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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