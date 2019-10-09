5 kent İnanç Turizm Merkezi olacak

Mevlana Türbesi, Saint Paul İnanç Koridoru, Meryem Ana Evi, Hz. İbrahim Yolu ve Eyüp Sultan ile birlikte Konya, Mersin, İzmir, Şanlıurfa ve İstanbul inanç turizminde ön plana çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Turizm Strateji Planı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki inanç merkezlerini turizmle buluşturacak. Mevlana Türbesi, Saint Paul İnanç Koridoru, Meryem Ana Evi, Hz. İbrahim Yolu ve Eyüp Sultan ile birlikte Konya, Mersin, İzmir, Şanlıurfa ve İstanbul Türkiye'nin inanç turizminde ön plana çıkarılacak şehirleri arasında yer alacak. Bakanlık, Türkiye İnanç Haritası ve İnanç portalını da hayata geçirecek.



HEDEF 75 MİLYON TURİST



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle 2023'te 75 milyon turisti Türkiye'ye getirmek için turizmde ürün çeşitliliği artırılacak. Dünya turizm ortalamasının dört katı performans sergileyerek büyüyen Türk turizm sektörü gastronomi, sağlık ve kültürden sonra inanç turizminde de dünyada ilk sıralara yerleşmeyi hedefine koydu. Bu kapsamda inanç merkezleri ve rotaları, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde oluşturulacak.



İŞTE 5 ŞEHİR



HAZRETİ İBRAHİM YOLU: Şanlıurfa'da bulunan Hz. İbrahim Yolu (Abraham's Path), dinler arasındaki bağları sıkılaştırmayı, insani ilişkilerin gelişmesini ve bölge ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan bir kültür rotası olarak tanımlanıyor. Yol Filistin'deki El Halil kentine kadar uzanıyor.



HAZRETİ MERYEM'İN AYAK İZLERİ: Hayatının son yıllarını İzmir Selçuk'taki evde geçiren ve burada ayak izleri de bulunan Hazreti Meryem'in evi dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Ev Türkiye'deki 5 inanç turizm merkezinden biri olacak.



SAINT PAUL İNANÇ KORİDORU: Mersin Tarsus'ta bulunan St. Paul Kilisesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor.



MEVLANA TÜRBESİ: Her yıl dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi önemli bir potansiyeli barındırıyor



EYÜP SULTAN: Hazreti Muhammed'i Mekke'den Medine'ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabe olan Eyüp Sultan'a İslam dünyasının ilgisi oldukça büyük. Eyüp Sultan, Eyüp Sultan Camisiyle dünyadaki en önemli inanç merkezlerinden biri.