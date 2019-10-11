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Otoyolla 4.5 saatte dönemi

Otoyolla 4.5 saatte İstanbul dönemi
Giriş Tarihi: 11.10.2019

-İzmir otoyolunun hizmete girmesinin ardından otobüs firmaları arasında rekabeti hız kazandı. Firmalar 4.5 saatte İstanbul'a yolcu taşımaya başlarken yeni bir sefer modeli başlattı.

İstanbul-İzmir otoyolunun hizmete girmesinin ardından otobüs firmaları arasında hızlı seyahat rekabeti hız kazandı. Firmalar 4.5 saatte İstanbul'a yolcu taşımaya başlarken Pamukkale Turizm yeni bir sefer modeli başlattı.

UYGUN FİYATLA

Pamukkale'nin İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 4 Ekim itibari ile "Jumbo" adıyla express seferlere başladığı öğrenildi. Flixbus firmasına devriyle gündeme gelen Kamil Koç'un da 4.5 saat sürecek İstanbul-İzmir seferlerine başlaması dikkat çekti. Jumbo ile İzmir-İstanbul'un yanı sıra İstanbul-Bursa, İstanbul- Ankara, Bursa-İzmir ve İzmirÇorlu güzergahlarında uçak konforunda, zamandan tasarruf edilerek seyahat edileceği bildirildi. Uygun fiyata lüks seyahat imkanı sunan 'Jumbo' seferleriyle İzmir-Bursa arasının 3 saat 15 dakika, İzmir-İstanbul (Dudullu) arasının 4 saat 45 dakikaya düştüğü öğrenildi. Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, "Misafire ikram olmazsa olmazlarımızın başındadır. Sundukları hizmetlerden tasarruf adı altında türlü türlü kısıtlamalar yapan markalara katılmıyoruz" dedi.

METİN BURMALI

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