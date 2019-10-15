‘Thomas Cook’tan boşalan hacmi dolduracağız’

İngiliz tur operatörü Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'deki otel sahipleri ve yöneticileri ile Dalaman'da bir otelde yaptığı toplantıda, Thomas Cook'un iflasından sonra Jet2holidays'in İngiltere'nin en büyük tur operatörü konumuna geldiğini ifade etti.

İngiliz tur operatörü Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'deki otel sahipleri ve yöneticileri ile Dalaman'da bir otelde yaptığı toplantıda, Thomas Cook'un iflasından sonra Jet2holidays'in İngiltere'nin en büyük tur operatörü konumuna geldiğini ifade etti. Heapy, "Thomas Cook'tan boşalan hacmi yeni otellerden çok çalıştığımız otellerdeki oda sayısını arttırarak doldurmaya devam edeceğiz. Ortak iş yaptığımız otellere öncelik vererek yatak ihtiyacını gidereceğiz. Türk hükümeti sorunun çözümü için iş birliğinin içinde" dedi



YABANCILARIN KARTLI ÖDEMELERİ KATLANDI



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Eylül'de banka kartları ile yapılan ödeme geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 33, kredi kartları ile yapılan ödeme yüzde 12 artış gösterdi. Haziran ve Eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde yüzde 63'lük artışla 34 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı.