Altın fiyatları ne kadar? 6 Kasım Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları dün %1'den fazla geriledikten sonra bugün yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinde somut gelişmeler olmaması nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaşmalarıyla hafif yükseldi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Kasım Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 276,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,30 liradan, bin 820 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 841 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan tam altın bin 798 liradan, 889 liradan alınan yarım altın 899 liradan ve 445 liradan alınan çeyrek altın 450 liradan satıldı. İşte 6 Kasım Çarşamba altın fiyatları.... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 274,75 TL

SATIŞ: 274,79 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 440,99 TL

SATIŞ: 450,98 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 879,22 TL

SATIŞ: 901,95 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.763,94 TL

SATIŞ: 1.798,39 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.847,00 TL

SATIŞ: 1.858,00 TL