Kirayı geç veren kiracıya faiz cezası

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti. Gecikmeli ödeme sebebiyle mülk sahibi ve kiracının karşı karşıya geldiği davayı görüşen yüksek mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti. Gecikmeli ödeme sebebiyle mülk sahibi ve kiracının karşı karşıya geldiği davayı görüşen yüksek mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda sözleşmedeki "Kiracı, kira bedelini yıllık peşin şekilde yatıracaktır. Kira bedeli zamanında ödenmediği takdirde, devletin belirlemiş olduğu gecikme cezası oranı ile tahsil edilecektir" hususuna dikkat çekilerek, "Sözleşmenin bu maddesine göre ödeme zamanı geldiği halde kiracı bu sürede kira borcunu ödemediği takdirde temerrüde düşer" denildi. Yargıtay kararında ayrıca, sözleşmede uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belirleme yapılacağı belirtildi.