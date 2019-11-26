Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 26 Kasım Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Döviz kuru bugüne nasıl başladı? sorusu dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenlerce araştırılıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 26 Kasım Salı döviz kuru...