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? Euro ne kadar? Salı kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 26 Kasım Salı döviz kuru...

26.11.2019, 09:15

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. kuru bugüne nasıl başladı? sorusu dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenlerce araştırılıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte Salı ...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7410 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3260 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatını araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 26 Kasım Salı döviz kuru...

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