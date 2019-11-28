Enflasyon tek haneli seviyelere inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz. 2020’de yüzde 8.5 olacak. Ekonomide toparlanma ve istihdamı artıracak tedbirlerle işsizliğin yüzde 11.8’e çekilmesi bekleniyor” dedi

Türkiye 2020'ye güvenli adımlarla giriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi karnesine göre, enflasyon kalıcı olarak tek haneli seviyelere inecek, 907 bin üreticiye 55.9 milyarlık düşük faizli kredi, esnafa 2.2 milyarlık finans desteği, değer paketleriyle 264 bin firmaya 60 milyarlık ilave kefalet, 295 bin işletmeye 367 milyar liralık Hazine garantili kredi sağlandı. Ayrıca 5 bin 400 küçük işletmeye alacak sigortası kapsamında 300 milyonluk teminat, kadın girişimcilere 3.6 milyarlık destek vekildi. Konut Fonu'nda devlet katkısı ödemeleri başlarken, bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılıma 16.4 milyarlık katkı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz. 2020'de yüzde 8.5 olacak. Ekonomide toparlanma ve istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirlerle işsizlik oranının yüzde 11.8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor" dedi. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2020 bütçesinin sunumunda 2020 hedefleri ve ekonomi gündemine ilişkin şu mesajları verdi:



DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Esnaf ve çiftçilere düşük faizli kredi desteği sürecek. 907 bin çiftçiye 55.9 milyar liralık kaynak sağlandı.

Halk Bankası'ndan esnaf ve sanatkara gelecek yılın bütçesinde 2.2 milyar liralık ödenek öngörülüyor.

Hazine Destekli Kredi Garanti Uygulaması kapsamında, kefalet hacmi bu yılın Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 320 milyar liraya, kredi hacmi ise 367 milyar liraya ulaştı.

İşletmelerin finansman imkanlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. KOBİ Değer ve Ekonomi Değer paketleriyle firmalara 60 milyar liralık ilave kefalet imkânı sunuldu.

İVME finansman paketi kapsamında yaklaşık 33 milyar liralık kredi firmaların kullanımına sunuldu.

Girişim Sermayesi Fonlarına 5 yılda 2 milyarlık kaynak aktarılacak

Kasım ayı itibarıyla, bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6.8 milyon kişiye ulaştı. Devlet katkısı için 2020 yılında bütçeden 5.1 milyar lira kaynak aktarılacak.

Konut hesabı sistemi kapsamında gerekli olan en az 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcıların devlet katkısı başvuruları başladı. Bu yıl sonuna kadar sistemden katılımcılara devlet katkısı ödemelerine başlamayı planlıyoruz.

Finansal saldırılara karşı yerinde ve zamanında yapılan müdahalelerle döviz kurundaki dalgalanma azaldı, finansal piyasalar normalleşti. Bu yılın ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleşti. Enflasyon kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indirilecek. Mali disipline kararlılıkla devam edilecek.

Bankacılık sektörünün sermaye yapısı oldukça güçlü, aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

Elektronik uygulamalardan yararlanan mükellef sayısı gelecek yıl 350 bine çıkacak. E-dekont uygulaması ile bankaların kağıt dekont kullanımı azaltılacak. Dekontların kağıt yerine elektronik ortamda düzenlemesi ile yıllık 100 milyon lira tasarruf elde edilecek. E-fatura, e-arşiv fatura uygulamalarıyla 25 milyarlık fatura elektronik ortamda oluşturuldu, bu sayede 2.5 milyar liralık tasarruf sağlandı.



MANİPÜLASYONLAR ANLIK TAKİP EDİLECEK



Hal kayıt sistemi de e-belge uygulamalarımıza entegre edilecek. Böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonlar anlık olarak izlenebilecek. Sistem üzerinden işlemler daha etkin takip edilecek.



ENGELLİ VATANDAŞ VERGİ DAİRESİNE GİTMEYECEK



Engelli vatandaşların kendilerine tanınan vergisel avantajlardan yararlanmak için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Belgeler elektronik ortamda iletilecek. Tebligat sistemiyle bu yıl yaklaşık 49 milyon belgeyi elektronik ortamda tebliğ ederek yaklaşık 645 milyon lira tasarruf sağlanacak.



TL'YE GÜVEN ARTTI



Döviz kurunda meydana gelen spekülatif ataklara karşı gerekli önlemleri alarak kurda istikrarı sağladık. Türk lirası ve döviz likiditesine yönelik gerekli tedbirleri aldık. Döviz kredisi kullanımına ilişkin düzenlemeyle firmaların döviz borçluluğunu yönetilebilir bir seviyeye getirdik. Döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılan sözleşmelerin bazı istisnalar haricinde Türk lirası cinsinden belirlenmesini zorunlu tutan düzenlemeyle Türk lirasına olan güven artırıldı. KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi kapsamında hali hazırda 5 bin 400 KOBİ'ye yaklaşık 300 milyon liralık teminat sağlandı.

HAZAL ATEŞ