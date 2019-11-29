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'ndan flaş enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

29.11.2019, 10:47

'ndan ekonomik göstergelerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Merkez 'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, oynaklıkları azaldı, oranları belirgin geriledi." denildi.

Merkez Bankası'ndan ekonomik göstergelerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi." denildi.

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