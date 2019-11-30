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Kemeraltı Çarşısı’nda “Bereketli Cuma”
Giriş Tarihi: 30.11.2019

Birçok marka, '', '' ya da '' adıyla yapılan fiyat indirimlerine dahil olurken, 'de tarihi 'nın esnafı ise internet alışverişiyle rekabet edebilmek için kar payını düşürüp, '' kampanyası başlattı.

Yılbaşı öncesi satışları arttırmak amacıyla başlatılan indirim yarışları, internet üzerinden devam ediyor. Birçok marka, 'Black Friday', 'Çılgın Cuma' ya da 'Efsane Cuma' adıyla yapılan fiyat indirimlerine dahil olurken, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın esnafı ise internet alışverişiyle rekabet edebilmek için kar payını düşürüp, 'Bereketli Cuma' kampanyası başlattı. Esnaf, son dönemde gittikçe artan internet alışverişlerinin de müşterilerini azalttığını söyleyerek farklı çareler arıyor. Çarşı esnafı, 'Black Friday'a karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası başlatarak bunu mağaza vitrinlerine astıkları renkli pankartlarla duyurdu.

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