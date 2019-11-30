Yılda 150 bin konut üreteceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, zirvede “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tüm şehirlerde alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yılda 100-150 bin konut hedefi olan çok anlamlı projeyi gerçekleştireceğiz” dedi

Sabah'ın dün gerçekleştirdiği 2'nci Türkiye 2023 Zirvesi'nden orta ve alt gelirliye müjde çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, zirvenin açılış konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte vatandaşın ev sahibi olmaları için önemli bir proje hazırlığında olduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 100-150 bin konut hedeflerinin olacağı çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.



1.5 MİLYON EV BEKLİYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız" sözünü anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"1.5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var. Her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde bu dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. 300 bin konut hedefinin bir kısmını biz gerçekleştireceğiz ki bu yıl 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümünü başlattık. İstiyoruz ki 2023'te ülkemiz her alanda dünyayla yarışır bir ülke haline gelsin."



İFM 2021'DE BİTECEK



Bakan Kurum, "İstanbul'u finans merkezi haline getirecek çok önemli bir adımı Ataşehir'de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yapımıyla attık. Sadece şehrimizi değil, yakın Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu ilgilendiren finans merkezinin inşaatını hızlandırdık ve 2021 yılı sonu itibarıyla da tamamlamak istiyoruz. 1950'de nüfusu 500 binden fazla olan şehir sayımız sadece 2 iken, bugün ise 40. 2015'te yayınlanan Brookings Raporu'na göre, dünyanın en dinamik ve hızlı gelişen ilk 10 kenti arasında 4 şehrimiz; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa yer alıyor." ifadelerini kullandı.



MARKA ŞEHİRLER İNŞA EDECEĞİZ



Kurum, bugün 75 milyon 666 bin vatandaşın şehirlerde, 6 milyon 337 bin vatandaşın ise köylerde yaşadığını kaydetti. Kurum, "Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapmak için Türkiye Mekansal Strateji Planı'nı ortaya koyuyoruz, 2020 yılı içerisinde bu planı tamamlayacağız. İnsan merkezli bir kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü tamamlayacak adımları atıyoruz. Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış yapılar inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.