İZKA’nın yeni yönetimi belirlendi

İZMİR Kalkınma Ajansı'nda (İZKA) seçim heyecanı yaşandı. İZKA Kalkınma Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı olan İzmir Valisi Erol Ayyıldız yönetiminde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ilk kez İZKA yönetimine girdi.

İZMİR Kalkınma Ajansı'nda (İZKA) seçim heyecanı yaşandı. İZKA Kalkınma Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı olan İzmir Valisi Erol Ayyıldız yönetiminde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ilk kez İZKA yönetimine girdi.



'İZMİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da yeniden İZKA yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Yeni dönemde İzmir için çalışacaklarını belirten Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'de daha güzel işler yapılmasını istiyoruz. Üyelerimizin de bu güzelliği görmelerinden dolayı mutluyum. Biz de inşallah onlara layık olmak adına çalışacağız. İzmir'i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek amacıyla projeler üreteceğiz" dedi.

NİDA ALADAĞ