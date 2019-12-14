Mest Group İzmir Şubesi açıldı

YURT dışındaki hastaları Türkiye'ye getirerek tedavi ettiren Mest Group, sağlık turizminde yeni bir çığır açtı. Hastaların Türkiye başta olmak üzere ve dünya üzerindeki en iyi diğer hastanelerde tedavi olmalarına yardımcı olan Mest Group Assistance, İzmir Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

YURT dışındaki hastaları Türkiye'ye getirerek tedavi ettiren Mest Group, sağlık turizminde yeni bir çığır açtı. Hastaların Türkiye başta olmak üzere ve dünya üzerindeki en iyi diğer hastanelerde tedavi olmalarına yardımcı olan Mest Group Assistance, İzmir Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. İZMİR Kaya Termal Otel'de gerçekleşen açılış toplantısında konuşan Mest Group Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Fatih İnmez, "Kökleri Türkiye ve Kanada'da olan Mest Group olarak bizler, 4 kıtada bulunan temsilciliklerimiz, uluslararası standartlardaki sağlık hizmetlerimiz ve işini tutkuyla yapan uzman ekibimizle sağlık turizmi sektöründe en ön sıralarda yer alıyoruz. 25 yıllık tecrübemiz ve geliştirdiğimiz 360 derece asistans hizmetimizle sağlık turizmine yön veren lider bir marka haline geldik" dedi. İnmez, "Tek amacımız hastalarımızı evlerinde hissetmelerini sağlamaktır. Bu yolda başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR