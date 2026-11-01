Haberler İzmir İzmir'de sağanaklara karşı dev altyapı hamlesi: 15 mahallede dönüşüm İzmir'de sağanaklara karşı dev altyapı hamlesi: 15 mahallede dönüşüm İzmir'de altyapıyı iklim krizine ve aşırı yağışlara karşı güçlendirmek amacıyla Konak ve Karabağlar’da kapsamlı bir dönüşüm başlatıldı. İZSU'nun Dünya Bankası finansmanıyla yürüttüğü 21 milyon dolarlık Lot 3 projesi kapsamında 58 kilometreyi aşkın atık su ve yağmur suyu hattı yenilenirken, yağmur sularının kanalizasyon sisteminden ayrılmasıyla su baskını riskinin azaltılması hedefleniyor. 2027 yılında tamamlanması planlanan yatırım, 15 mahalleyi kapsıyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerine karşı kenti daha dirençli hale getirmek ve uzun yıllardır kullanılan altyapı sistemlerini yenilemek amacıyla yatırımlarına devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ve İLBANK yürütücülüğünde hayata geçirilen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi'nin (TEFWER) üçüncü etabı "Lot 3" kapsamında Konak ve Karabağlar ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. 21 milyon dolarlık yatırımla ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatları yenilenirken yağmur sularının ayrı bir sistemle toplanması ve uzaklaştırılması hedefleniyor. Böylece yoğun yağışlarda kanalizasyon sisteminin üzerindeki yükün azaltılması, su baskınlarının önlenmesi ve kentin altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.





ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"Lot 3" yatırımı kapsamında Konak'ın farklı noktalarında çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor. Şehit Nihat Bey Caddesi'nde ekiplerin altyapı mesaisi devam ederken Vali Konağı önündeki 326 ve 328 sokaklarda imalatlar tamamlandı. Aynı bölgede 327 ve 324 sokaklarda çalışmalar sürüyor. Osman Öksüz Parkı çevresindeki 520 Sokak'ta da altyapı imalatları tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği noktalarda yağmur suyu ve atık su hatlarının birbirinden ayrılması için yeni altyapı sistemi oluşturuluyor. Çalışma yapılan bölgelerden Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki içme suyu hatları da tamamen yenilenecek.