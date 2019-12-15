OSB ile Manisa’yı uçuran deha: Türek

HASAN TÜREK, 1940’ta çıraklığa başladıktan sonra azmi ve çalışkanlığıyla başarı merdivenlerini üçer üçer atladı, sanayinin sembolü haline geldi. Manisa OSB’yi kurarak kenti İzmir’e mahkum etmedi. Şimdi bayrağı oğlu Dr. Sait Cemal Türek taşıyor

EGE'NİN UNUTULMAZ SİMALARI (5) - GÜRKAN ERTAÇ



Manisa bir ara Bornova'ya doğru hızla gelişen İzmir'in büyük bir parçası haline gelmek üzereydi. Ama bir kahraman sanayici Organize Sanayi Bölgesi'ni kurarak Manisa'yı kurtardı, müthiş bir başarıya imza attı. Girit'ten gelen bir ailenin çocuğu olan Hasan Türek, 1926'da Manisa' da doğdu. Ortaokulu bitirdikten sonra 14 yaşında babasının demir döküm dükkanında çıraklığa başladı. Askerlik dönüşü, ağabeyi ve bir arkadaşıyla Manisa'da ilk otomobil tamirhanesini açtı.



Bir tarihi fotoğraf daha. Duayen sanayici Hasan Türek Manisa Organize Sanayi'nin temeline ilk harcı koyarken.

DÜRÜSTLÜK, İSTİKRAR, DENGE

Türek, ticarete atılarak traktör yedek parçaları ve zirai ilaç satışına başladı. Manisa sanayisinin duayenlerinden Hasan Türek, çıraklıkla başladığı iş yaşamını, Türek Şirketler Grubu Onursal Başkanı olarak 79 yaşına kadar sürdürdü. 'Dürüstlük, İstikrar ve Denge' sloganını kendisine ilke edinen deha, bu ilkesini tüm iş yaşamına, kurduğu firmalara ve kendisini örnek alan herkese aktardı. 1947 yılında Manisa Ticaret Odası' nda üye esnaf olarak yer aldı. 2005 yılına dek 58 yıllık sürede bu kurum bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu ve Meclis Üyesi görevi yaptı. 1965 yılında Manisa Ticaret Odası Başkanlığı görevini üstlendi. Türek'in öncüsü olduğu ve gerçekleştirdiği projeler, milli ve manevi meselelerdeki hassasiyeti, hem çevresi hem de YONCA Gıda yöneticileri ve çalışanları için önemli bir gurur kaynağı oldu.



Duayen sanayici Hasan Türek, iş hayatına 14 yaşındayken demirci dükkanında çırak olarak başlamıştı.

MANİSA OSB İLE BÜYÜK ATILIM

Hasan Türek, MTO Başkanı iken, 1965'te pilot bölge seçilen Manisa'da organize sanayi bölgesi kurulumu çalışmaları Manisa Ticaret Odası'nın gündeminde önemli bir yer aldı. OSB kurulurken, yaşanan maddi problemlerin halledilmesi ve kaynak sağlanmasında öncülük etti. Özellikle Belediye Başkanı Mustafa Çapra ve diğer arkadaşlarından katkı aldı. Manisa Ticaret Odası bünyesinde kurulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunu yürüten komitenin başkanı oldu. 1966 yılında MOSB Başkanlığı'na seçilerek, bu görevini 1994 yılına dek 28 yıl başarıyla sürdürdü.



JAPONLARI HAYRAN BIRAKTI

Hasan Türek, Japonya'da kanser üzerine araştırma yapan öğrencilere kaynak yaratarak Japonya'da Hasan Türek Vakfı kurulmasına öncü oldu ve vakfın kaynaklarından faydalanan Türk öğrencilerin yüksek öğrenimlerine devam etmelerini sağladı. Öğrenciler de keşfettikleri genlere 'Türek' ismini vermek üzere araştırmalarını başarıyla devam ettiriyor.



DEMİREL'DEN PLAKET

Devrin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hasan Türek'e sanayiye, tıbba ve eğitime yaptığı yatırımlar nedeniyle plaket vermişti.



BİRÇOK HAYIR İŞLEDİ

1969'DA OSB'de 112 ortaklı Manisa Yem Fabrikası'nı kurdu. Ardından bu sektörle bağlantılı yemeklik yağ sektörüne atıldı. 1981'de 20 milyon lira sermaye ile Ege Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Sosyal Sorumluluk Projeleri'ne önem veren Hasan Türek, 2004 yılında YONCA Gıda adına Manisa Valiliği'nin 'En Çevreci Tesis' ödülünü aldı.

HAYIRSEVER Türek, 2003'te 1 trilyonluk yatırımla Hasan Türek Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Manisa'ya bir ilkokul ve sağlık ocağı armağan eden Türek, kurucularından olduğu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliği görevlerini üstlendi. Manisa Devlet Hastanesi'ne yaptırdığı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nin daha gelişmişini Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için yaptırarak bağışladı. 2004'te eşi Hikmet Türek adına Moris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne 55 milyarlık destek ile ek poliklinik binası yaptırdı.



Manisalılar Hasan Türek ve oğlu Dr. Cemal Sait Türek'e şükran duyuyor.



OĞLU BAYRAĞI DEVRALDI

MANİSA OSB'nin Onursal Başkanı Hasan Türek'in başarıyla dalgalandırdığı bayrağı oğlu Dr. Sait Cemal Türek gönderde tutuyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 15 yıldır başkanlığını yapıyor. Girişimciliğiyle tanınan ve Manisa için büyük hedefleri olan Türek, Alman otomobil devi Wolksvagen ile anlaşma hazırlayarak bu kentte yatırım yapması konusunda önemli mesafe aldı. Bu proje hayata geçirildiği taktirde artık Manisa'yı kimse tutamaz. Babası gibi hayırsever olan Dr. Sait Cemal Türek, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne Onkoloji Merkezi kurdu. Manisa, Türek Ailesi'ne ne kadar şükran duysa az.