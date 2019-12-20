Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları atamaları gerçekleşti! Başvuru sorgulama...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilen (572) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlara saat 17.00 itibariyle ulaşılabilecek. İşte sonuç sorgulama ekranı...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hem engelli kardeşlerimizin hem şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın hem de sosyal hizmet modellerimizden yararlanan gençlerimizin bu ay sonuna kadar bütün atamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını yarın içinde gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim" açıklamasında bulunmuştu. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları bugün gerçekleşti.

572 istihdam hakkı sahibinden;

148'inin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; avukat, biolog, çocuk eğiticisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, laborant, mühendis, mimar, psikolog, öğretmen, sosyolog, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,

198'inin memur unvanlı kadrolara,

209'unun hizmetli unvanlı kadrolara,

17 kişinin işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi.

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Atananların 347'si erkek, 225'i kadındır. Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;

17'si bakanlık ve bağlı kuruluşu,

51'i üniversite,

4'ü mahalli idare,

5'i kamu iktisadi teşebbüsü

olmak üzere toplam sayısı 77'dir.



İlgililer atama teklif sonuçlarına 20/12/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.



