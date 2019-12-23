Sevinç Pastanesi’nin 3’üncü kuşağı geleneği yaşatıyor

İzmir’in simge buluşma noktası Sevinç Pastanesi’nin yeni nesil yöneticisi iş insanı Burak Pelit, “62 yıldır ailemizden ne gördüysek onları uygulamaya devam ediyoruz. Bize özgü lezzetleri gençlerle buluşturuyoruz” dedi

FARK YARATANLAR/ ŞENOL KANTÜRK

İzmir'in sembollerinden olan ve kentin tarihi buluşma noktalarının başında gelen Alsancak'taki Sevinç Pastanesi, 1957'de başlayan yolculuğunda Ömer, Metin, Necip, Sevinç ve Reyhan Pelit kardeşlerden sonra bugün üçüncü nesil temsilcilerin yönetiminde yükselmeye devam ediyor. 7'den 70'e tüm İzmirlilerin değeri haline gelen Sevinç Pastanesi'nin yeni nesil temsilcisi Burak Pelit Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Sevinç'e özgü geleneksel lezzetleri gençlerle buluşturmayı hedeflediğini belirten Burak Pelit, "Sevinç'in en büyük başarısı oluşturduğu aile ortamıdır. Buradaki aile sıcaklığı 100 yıl geçse de hiç değişmeyecek" dedi.





ÖZEL SEKTÖRDE BAŞLADI



1988 yılında İzmir'de dünyaya gelen Burak Pelit, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenime başlayan Pelit, üçüncü sınıfta Erasmus programı ile İtalya'ya gitti. Ardından Barcelona'da yüksek lisans yaptı. İlk olarak kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Pelit, Yaşar Holding'in Çamlı Yem firmasında, ihracat sorumlusu olarak işe başladı. Beş yıl özel sektörde çalıştıktan sonra ailesinin "Pastanede çalışmak ister misin?" sorusuna kayıtsız kalamayan Pelit, Sevinç yolculuğuna başlamış oldu.



RUHU DEVAM ETTİRECEĞİZ



"Sevinç olarak en önemli önceliklerimiz hijyen, kalite ve güler yüz" diyen genç iş insanı Pelit, "Bunların üçünün bir arada olmadığı işletmeler bir süre sonra kapanmak zorunda kalıyor. Biz 62 yıldır ailemizden ne gördüysek onları uygulamaya devam ediyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz. Benim amacım Sevinç'in her zaman var olmasını sağlamak. Sadece 3. nesil değil 4, 5 ve 6. nesil de Sevinç Pastanesi'ni ve ruhunu devam ettirsin istiyorum" ifadelerini kullandı. Ailesinin yıllar içinde bir Sevinç kültürü oluşturduğunu vurgulayan Pelit, şunları söyledi.



AILE OLMAK GİBİDİR



"Gençlerimize de bunu aşılıyoruz. Bize ne gösterildiyse biz de ciddi anlamda personelimize bunu aktarıyoruz. Sevinç kültürü aile olmak gibidir. Herkes kendinden bir şeyler katarak burada mutlu oluyor. Aile firmalarında bir bezginlik olur ama bizde o yok. Ciddi anlamda herkes birbirine değer katarak buraya değer katıyor".



HEDEFİMİZDE YENİ ŞUBELER AÇMAK VAR



Önümüzdeki dönemde şubeleşmeyi hedeflediklerinin altını çizen Pelit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönem biraz elindekini tutma dönemi. Lakin önümüzdeki senelerde şubeleşmek için çalışmalarımız var. Kurumsal satışlarımızı son 2 yılda ciddi anlamda arttırdık."



ÜRETİMHANEMİZ ÖRNEK GÖSTERİLDİ



İzmir Gıda Çarşısı'ndaki Sevinç Pastanesi ve üretimhanesi Tarım İl Müdürlüğü tarafından örnek gösterildi. Müdürlük Sevinç'in üretimhanesine yönelik "bir pastane nasıl olmalı sorusunun yanıtını arayanlar gitsin incelesin" mesajı verdi. Hijyen koşulları, deneyimli kadrosu ve kaliteli ürün kullanımı konusunda örnek olan üretimhane Sevinç Pastanesi'nin gururu oldu.