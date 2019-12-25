Dünyanın halısı İzmir’den gidecek

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı Naci Ölçen, sektörün hedeflerini ve projelerini anlattı. İzmir’den dünyaya halı ihracatı yapmayı hedeflediklerini kaydeden Ölçen, “Meslektaşlarımızı teşvik ediyoruz, fuarlara katılıp ülkemizi tanıtıyoruz” dedi

SEKTÖRÜN SESİ/ TOLGA TEKİN

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (HALIMDER) Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 23. Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları Meslek Komitesi Başkanı Abdullah Naci Ölçen, sektörle ilgili projelerini ve hedeflerini Yeni Asır'a anlattı. İzmir'den dünyaya halı ihracatını hedeflediklerini belirten Ölçen, önemli girişimlerde bulunduklarını açıkladı. 2019'da katma değer vergisi, kota ve fonların sıfır olduğu, hükümetin ihracata teşvik ettiği dünya çapındaki ülkeleri araştırdıklarını belirten Ölçen, Malezya, Singapur, Japonya, Çin, Sırbistan, Makedonya ve Nijerya gibi ülkelerin bulunduğu dünya genelinde 4 bölge tespit ettiklerini söyledi. Bunların dışında halı ithalatı yapan İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelerdeki firmalarla da bağlantı kurmaya çalıştıklarını dile getiren Ölçen, "Hedefimiz dünyaya halı ihracatı. Dernek olarak İZTO üyesi yüzlerce firmamızla işbirliği içinde meslektaşlarımızı ihracata teşvik edecek çalışmalar yapıyoruz" dedi.



'FUARLARA KATILIYORUZ'



Yurt içi ve yurt dışındaki dünya çapında önemli fuarlara da mutlaka katılım sağladıklarını belirten Ölçen, "Bu sayede hem İzmir'in tanıtımını yapıyoruz hem de ülkemize katma değer ve döviz girdisi sağlıyoruz" dedi.



Dernek ne zaman kuruldu?

Derneğimiz 9 Eylül 2005'te kuruldu. Kurucu başkanım ve 6 dönemdir başkanlık yapıyorum. Kurulduğumuz günden beri ihtisas fuarlarına ağırlık veriyoruz. Sektördeki firmalarımızı yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara yeni inovasyon ürünlerini piyasaya çıkmadan tanımaları için katılıma teşvik ediyoruz.



Yılda kaç fuara katılıyorsunuz?

Almanya Frankfurt'taki HEIMTEXTIL Uluslararası Ev Tekstili Fuarı ile Hannover'daki DOMOTEX Dünya Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na mutlaka katılıyoruz. Yurt içinde ise Gaziantep DOMOTEX Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı ve İstanbul'daki Yapı Fuarı ile Halıcılara özel fuarlara katılıyoruz.



Fuarların yansımaları nasıl oluyor?

İhtisas Fuarları İzmir'deki hem halıcılık sektörüne ve hem kentin tanıtımına katkı sağlarken hem de işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. İzmir'e katma değer sağlıyoruz. Gaziantep'e her gittiğimizde İzmirli firmalarımız, çeşitli markaların toptan distribütörlüğünü alıyor. Ayrıca yüksek ciro kapasitesi bulunan perakendeciler direk yerinden, üreticiden mal alma ve irtibat kurma fırsatı buluyor. Üyelerimiz, markaların güncel inovasyon ürünlerinin hepsini aynı anda görerek yeni yol haritası çizme şansı yakalıyor. Böylece birçok markanın İzmir ve Ege Bölgesi piyasasına girmesine öncülük ederek eşit bir rekabet ortamında gelişmelerini sağlıyoruz. Bu da tüketicinin, daha kaliteli ürün ve hizmet alması anlamına geliyor.



'ÖNEMLİ BİR YOL ALDIK'



En önemli hedefiniz nedir?

En önemli hedefimiz İzmir'den dünyaya halı ihracatı. İzmir'de şu anda yaklaşık 80'e yakın dernek üyemiz var. İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı olarak ise 300 üyemiz var. Ancak Ege Bölgesi ve İzmir ilçeleri dahil olmak üzere bin civarında meslektaş firmamız var. Tüm meslektaşlarımızın sorunlarına eğiliyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Amacımız meslektaşlarımızı ortak platformlarda buluşturmak ve yeni pazar alanları açarak ticaret potansiyelimizi geliştirmek. Şu anda ihracat konusunda önemli bir yol aldık. 2018 yılından itibaren ihracat ile ilgili katma değer vergisinin, kotaların ve fonların sıfır veya çok az olduğu, ülkemizin ihracata teşvik ettiği dünya çapındaki bölgeleri araştırdık. Bunun sonucunda dünya çapında 4 tane bölge tespit ettik. Malezya, Singapur, Japonya, Çin ve Uzakdoğu, Yakın Balkanlar Sırbistan, Makedonya gibi ülkeler, Nijerya gibi Afrika ülkeleri, bir de spesifik olarak sektörde herkesin hedefinde yer alan 3 tane önemli ülke piyasası var. İngiltere, Kanada ve ABD. Biz bu 4 bölgede araştırma yapıyoruz. Meslektaşlarımızı bu ihracata teşvik edecek çalışmalar yapıyoruz.



'ÖN ARAŞTIRMA YAPALIM'



Yurt dışında ihracata yönelik pazar araştırması girişimlerinde bakanlığın verdiği desteğin çok güzel olduğunu da belirten Naci Ölçen, "Bu desteğin firmalara kullandırılıma biçiminde daha olumlu adımlar atılabilir. Sağlanan koşullar pazarlama teknikleri ve mal satışı gerçeklerinden uzak. Bilmediğimiz ülkelerde ön araştırma yapmak istiyoruz. İhracatta hedefimiz; sermayesi, alt yapısı ve iş kapasitesi çok iyi olan ve gelecek vadeden yurtdışındaki ticari işletmelere ulaşmak. Bakanlık tarafından verilecek desteklerin boşa gitmesini istemiyoruz" dedi.





İZMİRLİ FİRMA STAND AÇACAK



2020'deki çalışmalarınız neler olacak?

İzmir'deki dernek ve oda üyesi 30 firmamız ile birlikte 7-10 Ocak'ta Frankfurt HEIMTEXTIL Uluslararası Ev Tekstili Fuarı ile 10-13 Ocak'ta Hannover'daki DOMOTEX Dünya Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılacağız. Hannover DOMOTEX-2020 Fuarı'nda dernek ve oda üyemiz Metin Taşkıran'ın sahibi olduğu Dolce Vita A.Ş firması, DOLCE VİTA ve MASSİMO adlı iki tescilli markasıyla 135 metrekarelik stand açarak İzmir'in gururu olacak.