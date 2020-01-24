Kaftanda farklı bir çizgi yarattık

İzmir'de 2002 yılında saten grubuyla tekstil sektörüne giren Liva Kaftan, 2014 yılında kaftan üretimine de başladı. Kısa sürede sektörde fark yaratan Liva Kaftan, kaftanı modern bir çizgiye taşıdı. Elde ettikleri başarının en büyük mimarının çalışanları olduğunu vurgulayan Liva Kaftan'ın sahibi Kadir Soykara, "Biz daha yeniyken çarşıda en iyi kaftancıların arasına girmiş olduk" dedi. Babasının mesleği nedeniyle esnaf kültürüyle büyüyen Kadir Soykara, 2002'de saten grup üretimiyle tekstile geçiş yaptı. Yaklaşık 12 yıl boyunca saten grubu imalatı ve satışı yapan Soykara, 2014 yılında Kaftan ve Bindallı üretimine de adım attı.



MODERN TASARIMLAR

Kısa sürede sektörde adından söz ettirmeye başlayan Soykara, Liva Kaftan markası ile yurtdışına da açıldı. Avrupa'nın tamamına, Fas ve İran'a ürün gönderen Soykara, 2019'da sadece kaftan ve bindallı üretimini sürdürme kararı aldı. Kaftanda farklı bir çizgi yarattıklarını belirten Soykara, "Kaftanda bizim daha modern bir çizgimiz var. Ustalarımız, stilistlerimiz daha önce çok iyi firmalarda yetişmiş insanlar. O konuda titiz davranıyoruz. Çizgi çok önemli. 2015'te Avrupa'ya ürün göndermeye başladık. O seneki modellerimiz patlama yapıp çok beğenildi. Ondan sonra da insanlar modern çizgiye geçti. O dönemki değişimimiz çok işimize yaradı" dedi.



İZMİR'DE AZ SAYIDA FİRMADAN BİRİYİZ

"İzmir'de tek kaftan üreten çok fazla firma yok" diyen Soykara, "Genelde gelinlikçiler, gelinlik üretimlerinin yanında kaftan da yapıyorlar. Burada bin gelinlikçi varsa 10 ya da 15 firma sadece kaftan üretimi yapıyor. Biz sırf kaftan üretimi yapıyoruz ve doğal olarak ürün çeşitliliği de kalitesi de artıyor" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR