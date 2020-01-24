  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kaftanda farklı bir çizgi yarattık

Kaftanda farklı bir çizgi yarattık

Kaftanda farklı bir çizgi yarattık
Giriş Tarihi: 24.1.2020

İzmir'de 2002 yılında saten grubuyla tekstil sektörüne giren Liva Kaftan, 2014 yılında kaftan üretimine de başladı. Kısa sürede sektörde fark yaratan Liva Kaftan, kaftanı modern bir çizgiye taşıdı. Elde ettikleri başarının en büyük mimarının çalışanları olduğunu vurgulayan Liva Kaftan'ın sahibi Kadir Soykara, "Biz daha yeniyken çarşıda en iyi kaftancıların arasına girmiş olduk" dedi. Babasının mesleği nedeniyle esnaf kültürüyle büyüyen Kadir Soykara, 2002'de saten grup üretimiyle tekstile geçiş yaptı. Yaklaşık 12 yıl boyunca saten grubu imalatı ve satışı yapan Soykara, 2014 yılında Kaftan ve Bindallı üretimine de adım attı.

MODERN TASARIMLAR
Kısa sürede sektörde adından söz ettirmeye başlayan Soykara, Liva Kaftan markası ile yurtdışına da açıldı. Avrupa'nın tamamına, Fas ve İran'a ürün gönderen Soykara, 2019'da sadece kaftan ve bindallı üretimini sürdürme kararı aldı. Kaftanda farklı bir çizgi yarattıklarını belirten Soykara, "Kaftanda bizim daha modern bir çizgimiz var. Ustalarımız, stilistlerimiz daha önce çok iyi firmalarda yetişmiş insanlar. O konuda titiz davranıyoruz. Çizgi çok önemli. 2015'te Avrupa'ya ürün göndermeye başladık. O seneki modellerimiz patlama yapıp çok beğenildi. Ondan sonra da insanlar modern çizgiye geçti. O dönemki değişimimiz çok işimize yaradı" dedi.

İZMİR'DE AZ SAYIDA FİRMADAN BİRİYİZ
"İzmir'de tek kaftan üreten çok fazla firma yok" diyen Soykara, "Genelde gelinlikçiler, gelinlik üretimlerinin yanında kaftan da yapıyorlar. Burada bin gelinlikçi varsa 10 ya da 15 firma sadece kaftan üretimi yapıyor. Biz sırf kaftan üretimi yapıyoruz ve doğal olarak ürün çeşitliliği de kalitesi de artıyor" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaftanda farklı bir çizgi yarattık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN