Göztepe Stadı, çatısındaki parkurla dünyada tek oldu

Süper Lig takımlarından Göztepe’nin heyecanla beklenen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, muhteşem bir açılış maçıyla taraftarlarına kavuştu. Stad, Türkiye ve dünyada tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor.

Adını 1960'lı yıllarda Göztepe'nin Türkiye ve Avrupa'da fırtına gibi estiği dönemdeki efsane futbolcularından Gürsel Aksel'den alan yeni stadyum, 20 bin 40 seyirci kapasitesiyle Göztepe taraftarlarına ve tüm İzmirlilere hizmet verecek. Yaklaşık 220 milyon TL'ye mal olan projenin inşası yaklaşık iki yıl sürdü. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Üçkuyular Mahallesi'nde 34 bin 651 metrekare arsa üzerinde gerçekleştirilen projenin toplam inşaat alanı ise 94 bin 541 metrekare. Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından UEFA standartlarına ve bölgenin çevresel ve ekolojik yapısına uygun olarak inşa edilen Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye ve dünyada tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor. O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz bir İzmir Körfezi manzarası sunuyor. Yürüyüş parkuru, maç günleri haricinde tüm İzmirlilerin hizmetine açık olacak.