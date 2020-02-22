Bu proje Kuzey Ege’yi uçuracak

İzmir’in iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri, Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun İzmir’e ve bölgeye katkısına vurgu yaparak, “Kentin kuzeyine ulaşım rahatlayacak, İzmir gücüne güç katacak” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün törenle hizmete açacağı Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir'in önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa çok önemli katkılar sağlayacak. Kentin önemli kanaat önderleri de otoyolun İzmir'e ve bölgeye katkısının önemine vurgu yaparak, "Otoyol İzmir'i uçuracak" dedi.

İzmir Milletvekili ve Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koç: 2015 yılında milletvekili olur olmaz İzmir'in kalkınması, büyümesi için neler yapabilirim sorusu üzerine projeler oluşturmaya başladım. Aliağa'nın Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağına vurgu yaparak, ulaşım alanında bölgeye yatırım yapılmasını ve kentin ulaşım master planının çıkartılması gerektiğini belirtip, girişimlerimizi başlatacağımızı dile getirmiştim. Çok şükür niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır oldu. İzmir ekonomisine büyük katkı sağlayacak otoban açılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: Menemen-Aliağa ve Çandarlı aksında hayata geçen otoyol sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. AK Parti, 18 yıldır millete ve ülkeye hizmette istikrarın tek adresidir. Söz verdiğimiz her işe başladık, başladığımız her işi bitirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açacağı Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu bunlardan sadece biri. Ama en önemlilerinden biri. Çünkü hem İzmirli hemşerilerimizi hem de bölge sanayisini rahatlatacak, ihtiyaca yönelik büyük bir proje.

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar: 'Biliyoruz ki, ülkelerin ekonomik kalkınması ve refah seviyesi, ulaşım ağlarının çeşitliliği ve modernliği ile doğrudan ilintilidir. Ulaşılabilir sorunu yaşayan her yer, ülke ekonomisi açısından da zarardır. Kuzey Ege Otoyolu, İzmirimizin kuzey aksına ciddi katkı koyacak bir projedir. Öncelikle emeği geçenlere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun hizmete girmesi, kentimiz açısından büyük önem taşıyor. Açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan otoyol sayesinde, ülkemizin en önemli ağır sanayi, petro-kimya ve liman bölgesinin ulaşım problemi çözülmüş olacak. Otoyol, bölge ekonomisinin gelişimine, bununla birlikte sanayi, turizm ve tarım sektörüne büyük katkı sağlayacaktır.

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cevdet Çayır: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yolları, Aliağa başta olmak üzere Kuzey Ege'deki işyeri sahiplerinin ve çalışanların uzun zamandır merakla beklediği bir konuydu. Bölgede hem sanayicilerimiz hem de çalışanlar, yolda yaklaşık 2 saat zaman kaybediyorlardı. Şimdi yarım saatte şehir merkezinden buraya gelme imkanları olacak. Sadece İzmir'den Aliağa'ya gelenler değil, Menemen'den Manisa'ya giden kişiler de çok ciddi anlamda mutlu oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi: Kuzey Ege Otoyolu olarak bilinen Menemen- Aliağa Çandarlı Otoyolu'nun açılışını çok uzun zamandır bekliyoruz. Oralardan daha önce geçtiyseniz trafik adeta felç durumdaydı. Hiç olmazsa Aliağa ve İzmir'i birbirine başlayan bu yol İzmir ekonomisine katkı sağlayacaktır. Hem zaman açısından, hem de işlerin kolaylaşması konusunda katkı sağlayacaktır.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler: Kuzey Ege Otoyolu, sadece bir otoyol projesi değil Kuzey Ege'nin makus talihini değiştirecek, sosyal ve ekonomik değeri çok yüksek bir bölgesel gelişme projesidir. Kuzey Ege Otoyolu'nun Menemen-Aliağa- Çandarlı bölümünün açılacak olması, sıkışıklığı ortadan kaldırarak, İzmir'in Kuzeyine ulaşımı son derece kısaltacak ve rahatlatacak.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı: Ülkemizin özellikle sanayi, ticaret ve turizm şehirleri açısından önemli noktalarından biri olan İzmir'imizin her geçen gün yeni yol ağları ile örülüyor olması bizleri her açıdan sevindirmekte. Kuzey Ege Otoyolu ile Çandarlı Limanı ve sanayi tesislerinin bulunduğu bölge Anadolu'ya açılma imkanına kavuşacak.

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan: Bu otoyol ile artık daha ulaşılabilir ve daha rekabetçi olacağız. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, önümüzdeki süreçte ise Türkiye'nin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanı'na da entegre edilecek. Genişleme çalışmalarımız devam ederken yatırımlarımız da sürüyor. Otoyol tüm bunların üzerine yatırımcı için büyük stratejik öneme sahip.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan: İzmir'in oldukça kıymetli sanayi ve turizm merkezlerine doğrudan fayda sağlayacak olan Kuzey Ege Otoyolu'nun gerek bölgede yer alan sanayi kuruluşlarına; gerekse turizm ile iştigal eden şirketlerimize büyük bir dinamizm getireceğine inanıyoruz. Diğer yandan trafiğin rahatlaması nedeniyle özellikle kuzey hattındaki hemşerilerimizin de rahat bir nefes alacak.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: Kuzey Ege otoyolunun kent ekonomisi için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ulaşım yatırımlarının ardından ticaret hayatı da buna paralel olarak gelişecek ve yolun uzandığı tüm noktalarda yeni yatırımlar da artacaktır. Kuzey Ege otoyolu, bölgeye yapılacak yeni konut yatırımlarını da hızlandıracaktır.

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk: Kara, deniz, demiryolu ulaşım ağlarının odağında yer alan Aliağa, sanayi ve ticaret alanlarında artan yatırımlarla birlikte büyük bir yoğunluğa sahip. Öncelikle İzmirİstanbul Otoyolu'nun yapımının tamamlanması, Menemen - Aliağa - Çandarlı otoyolunun devreye girmesi Aliağa'nın lojistik gücüne güç kattı.

Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek: Ulaştırma Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Binali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ege'ye böyle bir şey kazandırdıkları için. Burası bir liman şehri. Lojistik anlamda yükün büyük bir kısmı otobandan olacaktır. En azından aşağıda bulunan yollarda daha az kaza olacak, sistem olarak daha ağır tonajlarda iş yapacağız.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper: Otoyollar, bir ülkenin can damarlarıdır. Ulaşım, ülke içerisinde ki hem ekonomik hem de kültürel iletişimi sağlamak adına en önemli noktalardan bir tanesi. Bu nedenle ülkemizdeki otoyollarla ilgili olan gelişmeyi hepimiz biliyoruz. Çandarlı ile İzmir arasındaki otobanın açılıyor olması bizim için çok önemli. Bölgede yaşayan insanlar da rahat edecekler. Her şeyden önce bölgenin gelişimine vereceği katkı bizim için çok önemli.

Erişen İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Caner Yılmaz: Menemen- Aliağa-Çandarlı otoyolu, İzmir'deki sanayi kuruluşlarının yer aldığı kuzey bölümündeki trafik yoğunluğunda önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Urla ve Çeşme tarafları yeterince doldu. Şimdi şehir yavaş yavaş kuzey noktaya doğru kayıyor. O anlamda da trafiğe büyük çözüm sunacak.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu: Bergama çok büyük gelişmelerin eşiğinde. Şehirlerarası bağlantılar açısından hükümetimiz üzerine düşeni yaptı. İzmirİstanbul Otoyolu açıldı. Ve bize çok büyük etkileri var. Bergama bu yol ile çok büyük etkileşimde ve dikkat çekmeye başladı. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun hizmete girmesi Bergamamız açısından çok çok önemli. Otoyollar bölgemizin turizm ve sanayi yönünden canlanmasını sağlayacak.

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hükümetin İzmir'e yaptığı önemli yatırımlardan biri olan bu otoyol sayesinde kentin trafik sorunu çözülecek ve vatandaşlarımız kısa zamanda Kuzey bölgesine ulaşabilecekler.

Yatek Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu: Aliağa Çaaltılıdere Mevkii'nde yakında dolgusuna başlayacak olduğumuz, S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Koopetatifi'mizde 15 bin kişi istihdam edilecektir. Bu istihdamı ve yan sanayisini de düşündüğümüzde Çandarlı otoyolunun önemini tarif edemeyiz.

Şimşekler Geri Dönüşüm Makine Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şimşek: Bu değerli eserin bu kadar kısa sürede ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşa teşekkür eder, güzel İzmir'imize hayırlı olmasını dilerim.