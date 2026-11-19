Altın dibi gördü! Altın daha düşecek mi? Gram altın ne kadar? 19 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik 19 Kasım 2026 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, doların değer kazanması ve tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3 bin 800 dolar seviyesinin altına gerilerken, yatırımcılar Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınında son durum merak edilirken, uzmanların düşüşün devamına ilişkin değerlendirmeleri de dikkat çekti.