Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik 19 Kasım 2026 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, doların değer kazanması ve tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Ons altın Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3 bin 800 dolar seviyesinin altına gerilerken, yatırımcılar Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınında son durum merak edilirken, uzmanların düşüşün devamına ilişkin değerlendirmeleri de dikkat çekti.
Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Kasım 2026 canlı altın alış-satış fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI 19 KASIM 2026
Alış: 6.045,22
Satış: 6.046,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 KASIM 2026
Alış: 9.955,00
Satış: 10.051,00
ONS ALTIN FİYATI 19 KASIM 2026
Alış 3.721,96Dolar
Satış: 3.722,41 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 19 KASIM 2026
Alış: 39.736,00 TL
Satış: 40.034,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 19 KASIM 2026
Alış: 6086 TL
Satış: 6174 TL