Altın fiyatları ne kadar? 24 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişte m? Gram altın ne kadar? İşte 24 Şubat Pazartesi altın fiyatları...