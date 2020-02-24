Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişte m? Gram altın ne kadar? İşte 24 Şubat Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. İşte 24 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 326,66 TL
SATIŞ: 326,69 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ:516,15 TL
SATIŞ: 527,82 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.029,08 TL
SATIŞ: 1.055,63 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.064,61 TL
SATIŞ: 2.104,81 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.142,00 TL
SATIŞ: 2.166,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 24 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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