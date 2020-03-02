18 yıllık başkanın ne koltuğu var ne makamı

Makamı olmadan hizmet veren Tire Lokantacılar, Kebapçılar ve Börekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sertdemir “Tire Şiş Köfte’ye coğrafi işaret almak için girişimlerde bulunduk. Gastro turizmde de projelerimiz var” dedi.

Tire Lokantacılar, Kebapçılar ve Börekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necat Sertdemir'in (57) 18 yıllık oda başkanlığı döneminde ne koltuğu ne de makamı oldu. Çevresinde son derece mütevazi ve güler yüzlü bir insan olarak tanınan evli ve 3 çocuk babası Sertdemir, "18 yıldır sadece üyelerimize hizmete odaklandım. Makam ve koltuğa hiç gerek duymadım. Belki de makamı ve koltuğu olmayan başkan olarak tarihe geçtim. Hizmet süremi doldurup, bayrağı bir başkasına devrettiğimde, (gülerek) kimse arkamdan koltuk sevdalısıydı diyemez" dedi. 'Tire Şiş Köfte' gibi yöresel ürünlere diğer oda ve kuruluşların desteğiyle coğrafi işaret almak için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Sertdemir, "Türkiye genelinde adını duyuran restoranlarımız mevcut. Gastro turizm alanında ilçemizin önünü açacak projeler planlıyoruz" diye konuştu.

Oda bünyenizde hangi sektörleri barındırıyorsunuz?

2002 yılından bu yana başkanlık görevini sürdürüyorum. Toplam 300 üyeli odamız ilçemizin en aktif odalarından biri. Lokantacılar, pastacılar, fırıncılar, kasaplar sandviççiler, birahaneciler, kasaplar gibi meslek dallarını da temsil ediyoruz. 1957'de kurulan odamızın geçmişi başarılarla dolu.

SADECE TİRE'DE

Tire Şiş Köfte'ye coğrafi işaret alınması için ne gibi çalışmalar yapıyor sunuz?

Mandıralarımız, sandviççilerimiz, Tire şiş ve Tire köfte çeşitlerimiz, pastanelerimiz ve 'kuyu kebabı veya tak tak kebabı diye bilinen tandırımız ile tanınıyoruz. Bir yandan Tire Şiş Köfte'ye coğrafi işaret almak için uğraş verirken bir yandan da gastro turizmin gelişmesi için yeni projeler hazırlıyoruz. Coğrafi işaret için Ticaret Odamız ve diğer kuruluşlarımız ile ortak hareket ediyoruz. Bundan sonra, 'Tire Şiş Köfte' ibaresi kullanılarak Tire dışında hiçbir yerde üretim yapılamayacak.



FUARLARA GÖTÜRÜYORUZ

Esnafın pazar ruhsatı sorunu bitti mi? Gıdada hijyen alanında neler yaptınız?

En büyük sıkıntılarımızdandı. Hafta sonu işyerini açmak isteyen esnaf harç ödüyordu. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun girişimleriyle 2015'te bu sorunu aştık. Milletvekilimiz Binali Yıldırım ile hijyen konusunda yaptığım görüşme sonuç verdi. Ardından kurslar başlatıldı. Tire'de de Halk Eğitimi Merkezi ile kurslar açtık. Hijyen belgesi olmayan hiçbir esnaf gıda işi yapamaz. Kayıtsız çalışmak isteyen esnafa asla geçit vermiyoruz. Sektörünüzdeki gelişmeleri yakından takip ediyor musunuz?

Kendim de börek ve baklava ustasıyım. 1973 yılından bu yana sektörün içindeyim. Üyelerimizin yenilikleri yakından takip etmesi için gıda fuarlarına ücretsiz katılım sağlıyoruz. Ayrıca üyelerimizi aileleriyle birlikte Çanakkale gibi maneviyatı yüksek yerlere götürüyoruz. Geziler ve benzeri etkinlikleri oda olarak ücretsiz gerçekleştiriyoruz.



REKABETTE ÖLÇÜ OLMALI

Sektörde sıkıntı yaratan konular var mı? En büyük üzüntü duyduğum konuların başında üyelerimiz arasında yaşanan haksız rekabet geliyor. İşletmeler arasında mutlaka rekabet olmalı. Buraya kadar çok normal. Ancak, bunun bir çerçevesi ve ölçüsü olmalı. Rekabet karşındakini batırmak anlamını taşımamalı. Rekabet, sektörü geliştiren bir unsur olmalı.



ÜYELERİMİZ İSTERSE GÖREVİMİ SÜRDÜRÜRÜM

Yeniden aday olacak mısınız? Beşinci dönem görev süremin içindeyim. Başkanlık görevimi severek sürdürüyorum. Üyelerimle iç içeyim. Zaman zaman onların iş yerlerine sürpriz ziyaretler yapıyorum. Birlikte işlerimizi nasıl geliştiririz diye kafa yoruyoruz. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanımız Aykut Yenice ile İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'ya üyelerim ve şahsım adına teşekkür ederim. Tireli esnaf ve sanatkarlar olarak onların açtığı yolda ilerliyoruz. Yeni dönemde, üyelerimiz isterlerse tekrar aday olacağım.

NADİR UYSAL