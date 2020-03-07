Liman esnafından kruvaziyer hamlesi

İzmir Alsancak Limanı esnafları, kruvaziyer gemilerin yeniden İzmir'e gelmelerini sağlayacak çalışmalara destek olmak amacıyla İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneğini kurdu.

Dernek yöneticileri, kruvaziyerlerin Türkiye'deki bazı limanlara uğrayıp İzmir'e gelmemelerinin nedeninin tanıtım eksikliği olduğunu savundu. Kruvaziyer gemileri 2016 yılında rotalarından Türkiye'yi çıkarırken, yılda 250 gemiyi ağırlayan İzmir Alsancak Limanı esnafı da kepenk kapattı. 2018'de kruvaziyerlerin Türkiye'ye dönüş yaptığını ancak İzmir'in bu durumdan nasiplenemediğini belirten liman esnafı, bu konuda yapılacak çalışmalara, dernek çatısı altında destek olmaya karar verdi. İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, "2017'den bu yana herkes oturuyor. Türkiye'ye gelen misafirler Kuşadası'na gidiyor, çünkü İzmir'de bir şey bulamıyorlar. Eğer burada da bir destinasyon oluşturursak o insanlar paralarını burada harcayacak. Bunları hep dile getirdik ama maalesef bir çalışma yapılmadı. İzmir'in tanıtımının yapılması, bir dosya oluşturulması gerekiyor. Bu yüzden dernek kurduk. Bu konuda yerel makamlar bizim kadar çaba göstermiyor" dedi.

ZOR DÖNEMDEN GEÇTİK

İzmir için rutin seferli bir anlaşma olmadığını ifade eden Bilgin, "Bu esnaf beklenti içerisinde. Burada beklediğimiz günleri, çektiğimiz acıları, liman esnafı olarak biz biliriz. Ayrıca Kordon, Kemeraltı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafının, taksicilerin, rehber arkadaşların neler çektiğini de biliyoruz. 2020 Mart sonu itibariyle İstanbul'daki Galataport devreye giriyor ama hala İzmir için bir anlaşma yok. Beklentileri olanları mücadeleye davet ediyoruz. Galataport'un açılmasıyla İzmir Limanı'nın bağlantı limanı olma şansı oluştu. İstanbul'dan dönen ya da İstanbul'a giden gemilerin İzmir'e uğrama şansı çok yüksek. Ancak İzmir'e gelmesi planlanan gemi yok. Turistik ve tarihi destinasyonlarımızı tanıtmamız gerekiyor. Derneğimiz bu çalışmaları yürütecek" diye konuştu.



ROTA DEĞİŞİMİNDEN YARARLANILAMADI

Dernek Başkan Yardımcısı Nihat Eracar, İzmir'e önceden senede 250 gemi geldiğini belirterek, "Şu anda hiç gemi gelmiyor. Gelmesi planlanan gemi de yok. Örneğin korona virüsü nedeniyle Uzak Doğu'ya gidecek gemilerin çoğu rotalarını bu tarafa çevirdi ama İzmir bundan nasibini almadı. Kuşadası'na 33 ek sefer bağlandı. Daha da gelecek olan var. Kuşadası'na bir geminin yanaşma maliyeti 40 bin, İzmir'e 20 bin dolar. Bu duyurulmalı" dedi.





TANITIM RÜZGARI ESTİRECEĞİZ



Dernek Başkan Yardımcısı Şenol Süs, STK'ların, yerel yönetimlerin bir an evvel bu işten anlayan insanlarla çalışmasıyla sonuca ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, "İzmir'in tanıtımının yapılması için gerekli desteği vermeye hazırız" dedi. Dernek saymanı Avni Çolak da "Turistler gemi yanaştığında direkt şehrin göbeğine çıkıyorlar. Umarız tanıtım rüzgarımız fırtınaya dönüşür" görüşünü dile getirdi.

Tolga TEKİN