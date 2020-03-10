Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan otoyol ve tekstil paketi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması’nda “Gelmeden Denizli-Aydın Otoyolu’nun imzasını atıp Bakanlığa gönderdim. Tekstil ve hazır giyim için destek paketi hazırladık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Denizli İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmada Denizli-Aydın Otoyolu ile tekstilcilere müjde verdi. İhalesi geçen yıl tamamlanan Denizli ile Aydın arasındaki 154 kilometrelik otoyol ile ilgili gelişmeyi açıklayan Bakan Albayrak, "Buraya gelmeden imzayı atıp bakanlığa gönderdim" dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamasına göre, inşaatın yakın zamanda başlaması bekleniyor. Denizli- Aydın Otoyolu 5,3 milyar liraya malolacak. Dün Denizli'ye gelen Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayının Ulaştırma Bakanlığı'na gönderildiğini belirterek, "Denizli'ye gelmişken bunu da açıklayayım, Daha buraya gelmeden Denizli-Aydın otoyolunun imzasını attım, bakanlığa gönderdim hayırlı uğurlu olsun" dedi.

2023'TEN ÖNCE

Denizli'nin 3-5 milyar dolar olan ihracatını 30 milyar dolarlara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Albayrak şunları aktardı: "Güçlü adımları atacağız, sadece bu değil. Hızlı tren altyapısı açısından baktığımızda, demiryolu altyapısı açısından baktığımızda, şehir hastanesi açısından baktığımızda, 2023'ten önce bölgenin pırlantası gibi şehir hastanesini de bitireceğiz. Dolayısıyla altyapı üst yapı anlamında hızlı tren, otoyollar ile birlikte Antalya ile İzmir networku arasındaki Denizli'nin kritik rolü var. Denizli ihracat merkezi... Altyapısını öyle güçlü bir şekilde entegre etmemiz lazım ki, 3-5 milyar dolarlar az, 10-20-30 milyar dolar ihracatı başaracağız, Allah'ın izniyle."

YENİ DESTEK PAKETİ

Bakan Albayrak, tekstil ve hazır giyim sektörüne rekabet güçlerini artıracak destek paketi hazırladıklarını da açıkladı. Albayrak, "Sektör değer zinciri içerisinde yer alan ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetleri kapsamında özel bir paket hazırladık. Bu paketi işletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık" dedi.Albayrak, şunları söyledi: "İşletme başlığında hem imalat hem de ticaret noktasında 100 milyon liraya kadar, imalat tarafından 12 ay anapara ödemesiz 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TL farkı yüzde 1,5'luk değişken faizli 2 seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret konusunda yine aynı şekilde 9 aya kadar anapara ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TL farkı yüzde 2'lik seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız. Tekstil sektörümüzde yatırım finansmanı için de desteğe devam edeceğiz. Yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörleri içine alarak bu çerçevede tekstil sektöründe aynı ivmede olduğu gibi 0.7 yıl vadeli sabit yüzde 8.5 veya TL farkı 1.5, 7 yıldan 12 yıla kadar vadeyi uzatıyoruz. 12 yıla kadar aynı şekilde TL farkı yüzde 2 ile gayet uygun paketi sektörümüzün hizmetine sunuyoruz."



DAHA İYİ BIR BÜYÜME GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN

Son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösterdiğini anlatan Bakan Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamları tüm bu çerçevede, rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın." değerlendirmesinde bulundu.



TAM KADRO KATILIM OLDU

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Denizli İş Dünyası Buluşması" istişare toplantısına Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, ilçe belediye başkanları, bakanlık bürokratları ve iş insanları katıldı.

Sebahattin ALP