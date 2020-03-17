Altın fiyatları ne kadar? 17 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın dün sert bir düşüş yaşamış ve gram altın 300 lira seviyelerine gelmişti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Koronavirüsün piyasaya etkileri neler olacak? İşte 17 Mart Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Koronavirüs salgını altın piyasasını nasıl etkiledi? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.020,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 5,18 düşüşle 303,60 liradan işlem gördü. İşte 17 Mart Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 308,65 TL

SATIŞ: 308,63 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 491,82 TL

SATIŞ: 503,79 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 980,57 TL

SATIŞ: 1.007,59 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ 1.967,29 TL

SATIŞ: 2.009,01 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.037,00 TL

SATIŞ: 2.068,00 TL