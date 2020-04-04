Nihat Hatipoğlu, Yeni Asır’a korona virüsü değerlendirdi

Yeni Asır’a konuşan Nihat Hatipoğlu, korona virüs salgınının manevi boyutunu değerlendirdi. Tarihte korona gibi olayların Allah’ın bir uyarısı olarak insanların zaman zaman yaşadığını belirten Hatipoğlu, “İnsanlar kendine çeki düzen vererek ders almalı” dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, dünyayı saran korona virüs salgınından insanlığın kendine ders çıkarması gerektiğini söyledi. Fiziki tedbirlerin yanısıra sağlık çalışanlarının da ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını belirten Hatipoğlu, salgının manevi boyutuyla ilgili değerlendirmelerini Yeni Asır'a anlattı.

SÜPER GÜÇLERİ ÇÖKERTTİ

Eski toplumların helakını dikkate almak gerektiğini belirten Hatipoğlu, "Dünyaya hakim olan haksızlık, zulüm, vicdansızlık ve ahlaksızlık Allah'ın gazabını tetikleyebilir. İnsanlara zaman zaman 'çok şımardınız, zulmettiniz, kaynakları tükettiniz, fakir ülkelerin madenlerine el koyup haksızlık ettiniz' anlamında bu tür uyarılarda bulu-nur insanlar da hatalarını görüp kendi-ne çeki düzen vererek ders almaları gere-kir. Çünkü kainata hakim olan sünnetullah dediğimiz kurallar vardır. Bu kuralları da idare eden bir Allah var. Allah eğer böyle bir bir felaketin oluşmasına izin verdiyse burada bir uyarı var. Gözle görülmeyen bir virüs, dünyanın süper güçlerini çökertti. Allah'ı unutanların bu yaptıkları yanına kalmayacak. Allah dilerse küçük bir virüsle tüm zalimleri perişan eder. Bu olaydan işte bu dersi almak gerekir" dedi. Yüzyıllar sonra İspanya'da ezanların okunması, İtalyanların namaza yönelmesi gibi hadiselerin insanların bu olaydan bir ders aldığını gösterdiğini belirten Hatipoğlu, "Mülteciler ülkemize gelmesin diye kapılarını kapatan-lar ilginç bir şekilde şimdi birbirlerine kapılarını kapatıyor. Yani Avrupa ülkelerinde kimse kimseye kapısını açmıyor" dedi.

MAZLUMA ZULÜM EDİLİRSE

İster Müslüman ister gayri müslim olsun mazluma zulmedildiğinde Allah'ın mutlaka hesabını gördüğünü anlatan Hatipoğlu, "İspanya'da ezan okunması, İtalya'da balkonlardan kuran ve ezan okumaları, sokaklarda Müslümanlarla beraber İtalyanların da secdeye kapanması, Almanyada-ki birçok camide ezanların okunmaya başlaması gibi hadiseler yaygın şekilde görülüyor. Oluşan bu hava dünya barışına huzuruna ve insanların birbirine tahammül etme kültürüne adapte olmalarına vesile olacaktır" açıklamasını yaptı.



"Kabe'nin kapanması da bir uyarı"

Kabenin kapanmasının Müslümanlara bir uyarı olduğunu söyleyen Prof. Nihat Hatipoğlu, "Şu anda, camiler de, havralar da kiliseler de kapalı. Kabe'ye insanlar alınmıyor. Doğru yapılıyor aslında bu tedbirler gerekli. Kabe'nin sessizliği, camilerimize uzaktan bakışımız elbette hepimizi üzüyor. Kabe 'Lebbeyk' diyen Müslümanları özlüyor. Müslümanların 'Allah'ım bizi sen Kabe'den mahrum ettin ama bu bizim kendi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayıdır. Gökler, yerler ve denizler insanların maddi ve manevi hata ve günahlarından dolayı bozuldu. Bütün bunlar insanın kendi hatasından kaynaklanıyor. Allah'ım bizi affet ve bu beladan kurtar' diye dua etmesi lazım. Bu olaydan sadece Müslümanlar değil bütün dünya ders almalı" dedi. Bu işin sonunda İslam'a yönelişin ve Hz. Peygamberin ahlakının doğru tanınacağına inandığını söyleyen Hatipoğlu, "ABD'de Peygamber Efendimizin karantina ile ilgili söylediği beyanlarının manşetlere taşıması ümit verici" diye konuştu.

Tolga TEKİN