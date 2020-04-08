Servisçi esnafı Büyükşehir’e tepkili

İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, ‘S plakası’ olmayan araçlara İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından servis taşımacılığı izni verilmesini eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda kapasite yarı yarıya düşürülünce, araç sıkıntısı olmaması amacıyla bazı ticari araçlara geçici süreyle 'S' plaka yetkisi verdi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, kararı iyi niyetli bulduğunu ancak 'S' plakalı esnafın yüzde 80'ninin evde oturduğunu, herhangi bir araç sıkıntısının olmadığını belirterek, kararın iptalini istedi. Karara tepki gösteren Bostancı, "Bizim korsan olarak tabir ettiğimiz S plakası olmayan ve hiçbir yükümlülüğü yerine getirmeyen bu araçlara servis izni verilmesi, yıllardır alınteriyle çalışan esnafa haksızlıktır. Bu yanlıştan bir ön önce dönülmesini istiyoruz" dedi.

KORSANIN ÖNÜ AÇILDI

Türkiye'de korona virüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarında, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesi yüzde 50'ye düşürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, bu nedenle servis taşımacılığında oluşabilecek araç sıkıntısının önüne geçmek için bazı ticari araçlara geçici süreyle 'S' plakalı araçların yetkisini verdi. Belediyeden güzergah izin belgesi alan tüm otobüs ve minibüslerin hizmet verebilmesini kararlaştırdı. Bu karara 'S' plakalı servis taşımacılığı yapan esnaf, tepki gösterdi. Okulların kapalı olması, birçok fabrikanın az kapasiteyle çalışması nedeniyle mevcut servisçilerin evde oturduğunu, karar ile işlerin daha da olumsuz etkileneceğini öne sürdü.İzmir'de 2 bini aşkın servis aracı bulunduğunu ve bunların okulların tamamen kapalı olması fabrikaların da yüzde 80'inin kapalı olması nedeniyle boş kaldıklarını söyleyen Bostancı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bilerek veya bilmeyerek korsan taşımacağılın önünü açmış oldu. Bu konuda belediye yetkilileri, kentte s plaka sıkıntısı varmış gibi söylentileri dikkate alıp bize danışmadan böyle bir karar vermesi doğru değil. Vergisini ödeyen, ruhsatın gerekliliklerini yerine getiren esnafın en çok destekleneceği bu dönemde alınan kararla bizler mağdur olurken korsan taşımacılık teşvik ediliyor" dedi.





"ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da "Korona virüs dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Biz her zaman, her olayda sorunun parçası değil, çözümün parçası olmak için çalışan topluluğuz. Ancak alınan karar bizi çok şaşırttı. Bir diğer şaşırtıcı olay ise, karar çıktıktan sonra haberimizin olması. İzmir'de servisçi esnafının yasal açıdan tek temsilcisi olmamıza rağmen kararı imzadan çıktıktan sonra öğrendik. Bu da bizleri üzdü" dedi. Bostancı, "Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesi'ne durumu ilettik. Konunun kısa süre içinde sonuçlanacağına eminiz. Esnafın hak ve menfaatlerinin korunacağını inanıyoruz. Yanlış hesabın da sonuçlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



İşte o yazı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca çok acil notuyla 30 Mart tarihli gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "İBB servis araçları yönergesi kapsamında faaliyet gösteren servis araçlarının Covid19'la mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin yayımlanan ve de kayıtlı 23.3.2020 tarihli E.5822 sayılı yazıda yer alan toplu taşıma araçları ruhsatında belirtilen, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'i oranında yolcu kabul edecekler ibaresi nedeniyle taşınan yolcuların mağdur olmaması için taşımacılık yaptıkları hatları aksatmadan 'güzergah izin belgeli araçlarla birlikte, işyeri ya da işyeri ile sözleşme yapan şirketle yapılan sözleşmenin ibraz edilmesi durumunda otobüs cinsi ticari araçlarla da 1.5.2020 tarihine kadar personel servis hizmeti yapılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim"

Tolga TEKİN