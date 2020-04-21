Yastık altında en az 3 bin ton altın var!

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, bankalarla yürüttükleri yastık altı altının ekonomiye kazandırılması projesi kapsamında 10 yılda yaklaşık 100 ton altın toplandığını söyledi.

Esen, "Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın, sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi demek, Türkiye'de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek" dedi. Ayşen Esen, İAR'ın zaman içinde yükselen altın fiyatları dolayısıyla önce 1 gram altın ve 0.5 gram altın çıkardığını anımsatarak, "Halkımıza önerim güvenilir yerlerden, kapalı ambalajlarda 0.5 gram olarak üretilen altını tercih etmeleri" dedi.