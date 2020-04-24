‘Artık tarımsal üretim çok daha önemli olacak’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çiftçi çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Pakdemirli, korona salgınına dikkat çekerek, "Bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak" dedi. Salgında temizlik ve hijyenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkati çeken Pakdemirli, "İkinci bir husus da bizim olmazsa olmazımız; çiftçilerimiz, üreticilerimiz, hayvancılarımız, ormancılarımız. Çünkü 'ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, kimsenin endişe etmesine gerek yok' derken, bunu çiftçilerimize, annelerinize, babalarınıza borçlu olduğumuzu biliyorum. Ülkemizi de dünyayı da doyuranlar; sizin anneniz, sizin babanızdır. İnsan elektriksiz, telefonsuz uyuyabilir ama aç uyuyamaz. Hani diyorlar ya, salgın bittikten sonra dünya eski dünya olmayacak. Evet, artık tarım, köylü, çiftçi ve tarımsal üretim daha da önemli olacak" dedi.