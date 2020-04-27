Virüse karşı yerli üretim devrede

Yakın zamana kadar üretim için Çin’den parça ithal eden fabrikalar, bütün dikkatlerini yurt içi piyasaya çevirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Firmalarımız kapasite imkânları çerçevesinde yerli girdi ürünlerine yöneldi” dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in yaşadığı sorunlar, ticaret, yatırım ve üretim bağlantıları ile birlikte dünyadaki dev tedarik zincirini etkiledi. Çin'den makine, otomotiv parçaları, tekstil hammaddeleri, kimyasal boya, plastik ürünler, yassı çelik, alüminyum sac gibi girdi ithalatı gerçekleştiren Türk firmalar, yerli ürünlere yöneldi.

YENİLİKÇİ YÖNTEMLER

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımız kapasite imkânları çerçevesinde yerli girdi ürünlerine yöneldi ve alternatif ithalat kaynaklarını tercih ediyor" dedi. Bakan Pekcan, "Çin'den ithalatımıza alternatif olabilecek ülkelere ilişkin ülkemadde esaslı çalışmalar Bakanlığımız bünyesinde yapılıyor. Söz konusu firmaların girdi teminlerini, mümkün mertebe yerli üretimden tedarik etmeleri yönünde de çalışmalar sürdürülmekte" dedi. Salgın nedeniyle iç piyasada yüksek talep görebilecek ürünlerin tedariğinde yaşanabilecek sıkıntıları azaltmak için ihracat sınırlamasına gidildiğini anımsatan Bakan Pekcan, gümrük işlemlerinin en az temasla gerçekleştirilmesi için yenilikçi yöntemler geliştirildiğini söyledi.

Hazal ATEŞ