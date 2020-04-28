  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi THY'den flaş duyuru: 28 Mayıs'a kadar durduruldu!

'den flaş duyuru: 28 Mayıs'a kadar durduruldu!

THY'den flaş duyuru: 28 Mayıs'a kadar durduruldu!

28.04.2020, 16:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,16:47

koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni kararı açıkladı. Açıklamada "Koronavirüs küresel salgını nedeniyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat Uçuşlarımızı 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur" denildi.

THY'den yapılan açıklamada; "Koronavirüs küresel salgını nedeniyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat Uçuşlarımızı 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY'den flaş duyuru: 28 Mayıs'a kadar durduruldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA