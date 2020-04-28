THY'den flaş duyuru: 28 Mayıs'a kadar durduruldu!

THY koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni kararı açıkladı. Açıklamada "Koronavirüs küresel salgını nedeniyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat Uçuşlarımızı 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur" denildi.

THY'den yapılan açıklamada; "Koronavirüs küresel salgını nedeniyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat Uçuşlarımızı 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur" denildi.