TOBB Nefes Kredisi yeniden devrede

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nin tanıtım toplantısı, birlik merkezinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in katılımıyla yapıldı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşananlara değinen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak. Faiz oranımız yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak" ifadelerini kullandı.

BU MİLLİ BİR VAZİFE

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise, KOBİ'lere iş yerini açamadığı bu dönemde acil ve zaruri giderlerini karşılamak üzere onlara nefes olmayı amaçladıklarını belirtti. TOBB ve KGF iş birliğiyle yapılan nefes projesinin öncü özel bankası olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Ateş, "Üzerimize düşen sorumluluğu alıp bu süreci atlatabilmek için yılın tamamında geri ödemesiz 2021 yılında eşit taksitlerle geri ödenecek 50 bin lira ile 100 bin lira arasında yüzde 7,5 faizli bir imkanı ortaya getiriyoruz. En büyük gayemiz KOBİ'lerimize yeniden üretecekleri güne kadar nefes aldırabilmek" dedi. Banka olarak Nefes Kredisi kapsamında ortaya koydukları 3 milyar liralık finansmanla 40 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Ateş, başvuruda bulunan KOBİ'lerin hızla değerlendirmeye alınacağını ve kredilerin kendilerine arz edileceğini söyledi. Ateş, "Milli vazife olarak gördüğümüz bankacılıkta olağanüstü dönemlerde elimizden gelen gayretle halkımızı ve geniş kesimleri destekleme kararlılığındayız." diye konuştu.



Kamu bankalar da projeye dahil olacak

Proje çalışmalarına 1 ay önce başladıklarını bildiren Rifat Hisarcıklıoğlu, "İlk olarak projemizi Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. 'Yürüyün, biz Hazine destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız' dediler. Ticaret bakanımızdan proje için izin istedik 'Arkanızdayım' dedi. Oda-borsa başkanlarımıza sorduğumda, 'Tam zamanı yapalım' dediler. Fikrimizi Denizbank'a açtığımızda her zaman olduğu gibi 'Biz varız' dediler. Kamu bankalarımızla görüştük, '2 hafta sonra biz de başlayabiliriz' dediler. Onların üzerinde epey proje yürüyor. 2 hafta sonra onlarla da benzerini duyurmuş olacağız" diye konuştu.