Tire Süt Kooperatifi İzmir’de 3’üncü mağazasını açtı

Salgın nedeniyle tören yapılmazken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük sembolik alışveriş yaparak mağazayı hizmete açtı.

'Üreticiden tüketiciye aracısız ' sloganıyla yola çıkan Tire Süt Kooperatifi İzmir'de 3'ncü satış mağazasını açtı. Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük Bornova ve Narlıdere'den sonra Mavişehir Karşıyaka'da da 'Çiftçim Market'in' hizmet vermeye başladığı ifade etti. Projenin temel amacının üretici ve tüketiciyi korumak olduğunu belirten Eskiyörük, "Ticari düşünmediğimiz bu uygulama ile üretici direk desteklenecek ve tüketici güvenli gıda ile buluşarak sağlıklı beslenecek. Bu satış mağazalarının asıl sahibi aslında üreticilerimizdir" diye konuştu.



KATKI VE KORUYUCU YOK

Eskiyörük, "Mağazada, kooperatifimizin ürünlerinin yanı sıra Türkiye'de üretim yapan yaklaşık 40 kooperatifin gıda ürünleri de yer alıyor. Bu işyerindeki ürünlerin hiçbirinde en ufak bir katkı ya da koruyucu madde yok. Et ürünlerimizin tümü veteriner kontrolünde kesilen sağlıklı hayvanlardan elde ediliyor. Süt ürünlerimiz de soğuk zincirde yerinde kontrol edilerek alınan güvenilir ham maddeden elde ediliyor" ifadelerini kullandı.



■ NADİR UYSAL