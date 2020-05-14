Altın fiyatları 14 Mayıs Perşembe! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları araştırılıyor. Dün altın piyasasında, en düşük 382 bin 300 lira, en yüksek 384 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 384 bin 350 liradan tamamladı. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi. Dün düşüş gösteren altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından altın fiyatları nasıl etkilendi? İşte 14 Mayıs Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 383,98 TL

SATIŞ: 384,10 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 620,50 TL

SATIŞ: 630,80 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.241,10 TL

SATIŞ: 1.261,20 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL