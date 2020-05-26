Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Salı güncel döviz kuru...

Dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Bayram olması dolayısıyla piyasalar kapalı. Geçtiğimiz hafta 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs Salı döviz kuru...