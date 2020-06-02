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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

Son dakika: 'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

, kamu katılım finans kuruluşlarının, 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiğini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması

02.06.2020, 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,11:29

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.

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