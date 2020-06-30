Torbalı’da biber hasadı başladı

Torbalı'daki tarım arazilerinde hasadı başlayan ilk sebze biber oldu. Dolmalık ve mazo biberinin araziden çıkış fiyatı ise, 2,5 lira olarak belirlendi. Küçük Menderes Ovasında domatesten sonra en fazla ekilen ürünler sıralamasında ikinci sırada yer alan biber de yaz sezonunun ilk hasadı yapılan sebzesi oldu. Havaların ısınmasıyla olgunlaşan biberlerin hasadına ilk olarak Özbey Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde başladı. Üretici Niyazi Ateş, biber hasadıyla ilgi olarak "Bu sene ilk hasadımız biber de oldu. İstediğimiz büyüklüğe ulaşan biberleri seçerek sebze ve meyve hallerine gönderiyoruz " dedi.