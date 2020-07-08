Küçük atölyeden dünya markasına

Treyler sektöründe öncü bir marka olan OKT Trailer'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, bu yılki ihracat hedeflerinin 15 milyon euro olduğunu söyledi. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı; başarılı, genç işadamı Gökhan Maraş, babası Ramazan Maraş'ın 1981'de 'OK Kardeşler' adıyla kurup büyüttüğü şirketi, kardeşleri şirketin Genel Müdürü Hakan Maraş ve Satın Alma Koordinatörü Fatih Maraş ile birlikte devraldı.

YÜKSEK STANDARTLI

Şirketin 7 yıldır yönetim kurulu başkanlığını görevini sürdüren Gökhan Maraş, kardeşleriyle şirketi sektörde 30 çeşit ürün gamıyla, ilkleri başaran dünya markasına dönüştürdü. Babasının işe 200 metrekarelik bir dükkanda damper üretimiyle başladığını, daha sonra atölye küçük gelince Umurlu'dan Aydın'a taşındığını anlatan Maraş, "İkinci kuşak olarak şirketin başına geçtikten sonra dünyada daha aktif bir oyuncu olmak için OKT Trailer'ı kurduk. Yeni teknolojilerle sektörün ihtiyaç duyduğu farklı ürünlere yöneldik. 2000'li yıllardan itibaren treyler sektörüne girdik. İlk ihracatımızı Romanya'ya treyler damper ile yaptık. Daha sonrasında petrol, LPG, kimyasal ve gıda tankerlerinin yanı sıra, şasi, damper ve silobas araçları ürettik. Ürün gamını 30'a çıkarttık. Yüksek standartlı markamız OKT Trailer, dünyada isim yaptı" dedi.





SALGIN DÖNEMINDE ÜRETIMI SÜRDÜRDÜK

ÜRETİMİN yaklaşık yüzde 80'ini yurt dışına sattıklarını vurgulayan Maraş, şunları kaydetti: "Şirket olarak 3 kıtada 48 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ve Afrika önemli pazarlarımız. İsrail'e yakın zamanda 20 araç sevkiyatı yaptık. Covid-19 salgını sürecinde üretim aksamadı. Fabrikayı kapatmadan bu süreci geçirdik. Haziran ayından itibaren yeni siparişler alıyoruz. Pandemi sürecinde en fazla etkilenen ülke İtalya ama bizim bu ülkeye sevkiyatımız durmadı. Bu yıl ihracattan 15 milyon euro ciro hedefliyoruz. Şirket olarak bu zorlu süreçte üreterek ülke ekonomisine katkımızı devam ettiriyoruz."



YENİ NESİL TANKER

Katma değeri yüksek ve müşteriye özel ürünlere odaklandıklarını dile getiren Maraş, "Kendi Ar-Ge merkezimiz 'Curiostiy Center'ı kurduk. Shining Star ismini verdiğimiz konik tanker semi treyler'i ile şirketimiz dünyadaki sayılı ve Türkiye'den yetkilendirilen ilk üretici olma ayrıcalığını kazandı. Yurtdışından ikinci el ithal edilen canlı hayvan taşıma aracını, devletimizin talebi doğrultusunda fabrikamızda Avrupa standartlarında üreterek hayvan naklinde çığır açtık" dedi. Maraş, treyler modasını değiştirecek ve dünyada ses getirecek yeni araç üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Geleceğe Daha Yakın' mottosu ile treylerde kullanıcı dostu bir yeni nesil gıda tankeri için kolları sıvadık. Bu ürünümüzün lansmanını da Eylül'de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



KADIN İSTİHDAMINA DESTEK VERİYORUZ

OKT Trailer olarak 250 personelleri olduğunu, fabrikada 10 kadın işçi çalıştırarak kadın istihdamına da katkı sağladıklarını ifade eden Maraş, fabrikanın ihtiyacı olan nitelikli elemanları OKT Akademi'de yetiştirdiklerini belirtti. Merdiven altı üretimlerin treyler sektörünü de sekteye uğrattığını dile getiren Maraş, kalite standartlarına uygun üretilmeyen araçların ülke imajına zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Kazım YÖRÜKCE