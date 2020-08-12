Yerli ve milli yazılımla eğitimde büyük tasarruf

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ndeki (İKÇÜ) Türk yazılım mühendislerinin üniversiteler için yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği yazılım, bu teknolojik altyapıyı kullanan üniversitelere 1 yılda toplam 14,5 milyon lira kamu kaynağı tasarrufu sağladı. 'Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi' (UBYS) isimli yerli ve milli yazılımın üniversitelerdeki öğrenci işleri ve personel yönetimi gibi süreçlerin tek çatı altında toplanmasına olanak sağladığını anlatan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Bu yazılımla üniversiteler milyonlarca lira tasarruf sağlayacak. Bizim yaklaşımımız devletin tek kuruşunun ziyan olmaması. Tüm üniversitelerin sistemlerini yönetmeye talibiz" dedi.

50 KİŞİLİK UZMAN EKİPLE

Küresel sermayenin en önemli kalemlerinden biri olan teknolojinin alt yapısını oluşturan yazılım her geçen gün büyük önem kazanıyor. İKÇÜ de bu ihtiyaç doğrultusunda yazılım alanında bir ilke imza atarak 2012 yılında yaklaşık 12 milyon liralık yatırım maliyeti ile Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'ni (UBYS) hayata geçirdi. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olan ve uzaktan eğitime olanak sağlayan UBYS, İKÇÜ'deki 50 kişilik ekiple Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca hazırlandı. Bu sistemin canlı ders, ödev yükleme, devamsızlık kontrolü ve ölçme değerlendirme gibi 30 modülden oluştuğu, üniversite için gerekli birçok hizmeti de tek çatı altında bütünleşik olarak sunduğu kaydedildi.

SORUNSUZ ŞEKİLDE GEÇTİK

Yazılım uzmanları, bir üniversitenin bilgi yönetim sistemi için yaklaşık 3 milyon, uzaktan eğitim yapmak istediğinde yabancı kaynaklı video konferans sistemine 700 bin lira, buna kullanıcı lisans bedelleri ve yıllık bakım onarım maliyeti de eklendiğinde ilk başta 5 milyon lira harcadığını belirtti. Sonraki yıllarda güncellemeler hariç bakım ve onarıma üniversiteler 1 milyon lira civarında ödeme yaparken, İKÇÜ UBYS'nin bu maliyetleri 2/3 oranında azalttığı hatta 2019 yılında programı kullanan üniversitelerin toplamda 14,5 milyon lira kamu kaynağı tasarrufu sağladığı vurgulandı. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, korona virüs salgını ile birlikte YÖK tarafından 23 Mart'ta eğitimin uzaktan yapılması kararı alındığını, üniversitelerinin alt yapısı hazır olduğu için anında bu sisteme sorunsuz bir şekilde geçtiklerini vurguladı. Yerli ve milli 'Bulut' bilişimin üzerinde çalışan web tabanlı sistem ve yazılımları ile 340 bin kullanıcı ve 13 üniversiteye 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerinin altını çizen Köse, "Bizim yaklaşımımız devletin tek kuruşunun ziyan olmaması. Kamu kaynaklarını etkin kullanmak açısından İKÇÜ UBYS'yi önemsiyorum. Tüm üniversitelerin sistemlerini de yönetmeye talibiz" diye konuştu.





KULLANAN VE KULLANMAYA BASLAYACAK ÜNIVERSITELER

YAZILIMI kullanan üniversiteler: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 2020 güz döneminde Kastamonu Üniversitesi ve Batman Üniversitesi, 2021'de de İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Nevşehir Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi yazılımı kullanmaya başlayacak.

Metin BURMALI