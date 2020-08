Altın alıp satacaklara döviz bürosu uyarısı

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, son günlerde altın fiyatlarının yükselişe geçmesini fırsat bilip vatandaşlardan altın alıp satan döviz bürolarına tepki gösterdi. Altın ticaretine giren döviz bürolarına adeta savaş açan Baransel, "Döviz büroları yasal olarak sadece darphaneden aldıkları altınları satabilirler. Ustalık belgeleri olmadığı için vatandaştan aldıkları altının sahte olup olmadığını anlamıyorlar. Hal böyle olunca hem vatandaş, hem döviz bürosu hem de kuyumcu esnafı mağdur oluyor. Bu tür döviz büroları hakkında ilgili kurumlara şikayette ve suç duyurusunda bulunduk" dedi.



KONTROL EDİLMESİ GEREK

Her zaman güvenli liman olarak görülen altın fiyatları dünya genelindeki korona virüs salgını sonrası yükselişe geçerken, Oda Başkanı Baransel, altının her zaman yatırımcısına kazandırdığının altını çizdi. "Dünyanın neresine götürürseniz götürün, altın her yerde altındır" diyen Baransel, bazı döviz bürolarında vatandaşlardan altın alınıp satıldığını iddia etti. Döviz bürolarının vatandaşlardan altın alma yetkililerinin bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını vurgulayan Oda Başkanı Baransel, şunları söyledi. "Vatandaştan aldıkları sahte altını yine vatandaşa satıyorlar. Bir ara farkında olmadan hurda bilezik bile alıyorlardı. Döviz bürolarının darphaneden mal alıp almadıklarının ya da en son ne zaman aldıklarının kontrol edilmesi gerekiyor."



BİLDİĞİNİZ KUYUMCU ESNAFINDAN SATIN ALIN



VATANDAŞLARA mağdur olmamaları için bildikleri ve güven duydukları kuyumcu esnafından alışveriş yapmaları çağrısında da bulunan Baransel, vatandaştan aldıkları altınları alıp satan döviz bürolarını tespit ettiklerini ve bunlar hakkında hem savcılığa suç duyurusunda hem de ilgili makamlara şikayette bulunduklarını da ifade etti.

Metin BURMALI