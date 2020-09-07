Gemi sökümünden yılda 200 milyon dolar gelir

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm şirketleri, dünyanın dört bir yanından gelen ömrünü tamamlamış devasa gemileri söküp çıkan hurda ürünü demir çelik fabrikalarına veriyor. Türkiye'de sadece İzmir'de gerçekleşen gemi söküm işlemlerinden bir yılda en az 200 milyon dolar kazanç sağlanıyor. Sökümü yapılan gemilerin ağırlığı ise yine bir yılda 600 bin tonu geçiyor. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal ve Genel Koordinatör Ersin Çeviker ile devasa bir ekonomik büyüklüğe sahip gemi geri dönüşüm sanayiini konuştuk. Önal ve Çeviker, Yeni Asır'a, Türkiye'nin geçen yıl gemi sökümünde Bangladeş ve Hindistan'dan sonra dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Pandeminin etkisiyle yılın ilk üç ayındaki düşüşün Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında telafi edildiğini belirten dernek yöneticileri Önal ve Çeviker, şu an itibariyle Aliağa'daki tesislerde 562 bin ton ağırlığında gemi sökümü gerçekleştiğini, yıl sonu hedefinin 750 bin tonu aşmak olduğunu söylediler.

EN DEĞERLİ HURDA ÜRÜN

Ekonomik ömrünü tamamlamış gemilerin seferlerden çekilerek yerlerine çevreye duyarlı, daha fazla işletme verimi olan gemilerin konulduğunu belirten Çeviker şunları söyledi: "Kıyılara terk edilmiş hayalet gemilerin oluşturabileceği çevre felaketlerini önleyen bir sektör olarak önemli bir görev üstleniyoruz. Yaşlı gemilerin seferlerden çekildikleri dikkate alındığında ortaya sökümü gerçekleştirilecek yıllık 10 milyon ton çelik kapasitesine sahip gemi bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu müthiş çelik atığın çevre ve insan sağlığına duyarlı şekilde geri kazanılmaması halinde çevre ve insan sağlığı için trajik sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Gemi hurdaları demir çelik piyasasında bonus olarak ifade edilir. Gemi geri dönüşümünün, enerji ve maliyetlerden büyük tasarruf sağladığı ve daha az çevre kirliliği yarattığı görülmektedir."





ZARARLAR TELAFİ EDİLDİ

Pandemi sürecinde tesislerde gerekli önlemler alınarak faaliyetlere devam edildiğini belirten Dernek Başkanı Önal, "Yılın ilk üç ayında 31 adet gemi tesislere getirilerek söküme alındı. Bu süreçte demir çelik fabrikalarının hurda hammadde ihtiyaçları karşılandı. Korona virüsle mücadele sürecinde üretim ve istihdamı koruma kararlılığı gösterilirken, yılın ilk 3 ayındaki düşüş, Haziran -Temmuz- Ağustos aylarında telafi edildi. Şu ana kadar tesislerimize 562 bin ton çelik ağırlığında 82 gemi gelmiş bulunmaktadır. Yıl sonu hedefimiz 750.000 tonu aşmaktır" dedi.



AB İÇİN TEK ADRESİZ

Hurda gemi sökümünde Türkiye'nin dünyada üçüncü sırada olduğunu belirten Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:"Geçen yıl 600 bin ton çelik ağırlığında gemi sökümü yapıldı. Yılda en az 200 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip bir sektörüz. AB Gemi Geri Dönüşüm tesisleri listesine ülkemiz ilk planda 8 tesis ile dahil oldu. AB Komisyonu Türkiye'nin AB Geri Dönüşüm listesine dahil olması halinde AB bayraklı gemilerin Türkiye haricinde başka bir ülkede sökülemeyeceğini açıklamıştır."



JİLET YAPILDIĞI GERÇEK DEĞİL

Derneğin Genel Koordinatörü Ersin Çeviker hurda gemilerden jilet yapıldığı görüşünün gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sökümü yapılan sadece tek bir gemiden dünyadaki tüm jilet ihtiyacının karşılanabileceğini ifade eden Çeviker, "Yıllar önce Haliç Tersanesinde bir geminin kesimini yapan Bozmacı Hasan isimli ustanın bir gazetecinin 'bu saçlar ne olacak' 'sorusuna verdiği 'jilet olacak' cevabı günümüze kadar gelmiştir. Kamuoyunda yanlış bilinen bu efsane dikkate alınmamalı" diye konuştu.

Tolga TEKİN