Nazilli pidesi’ni dünyaya duyuruyor

Nazilli'nin önemli markalarından biri olan Kısmet Pide, üçüncü kuşak işletmecisi ile ismini dünyaya duyuruyor. Kadınların girişimcilikteki başarısına en önemli örneklerden birisi olan Hasibe Duruoğlu, eşinin vefatından sonra 1997 yılında girdiği sektörde müşterisine en iyi hizmeti sunuyor. 2018 yılında ise işletmesinin yönetimini üçüncü kuşağa devretti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aydın Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hilmi Duruoğlu'nun işletmenin başına geçmesiyle birlikte sosyal medya sayfalarının ve gurme bloggerların uğrak mekanı oldu.

TESCİLLİ MARKA

'Kısmet Pide' olarak tescilli olan firma, Üç katlı modern tesisinde Nazilli'nin en meşhur lezzetini tüm Türkiye'ye duyururken, şimdilerde ise dünyaya açılmaya başladı. Hem Nazilli'nin markası hem de tescilli bir marka olarak müşteri memnuniyetini ön plana çıkarttığını, bu nedenle de yarım asırdır kalite, hizmet, hijyen ve malzemeden kaçınmamayı ilke edindiğini ifade eden Genel Müdür Hilmi Duruoğlu "Nazilli'nin ismini Türkiye'nin dört bir yanında duyurmaktan ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermekten dolayı gururluyuz" dedi. Tamamen hijyenik malzemeler kullandıklarını vurgulayan Hilmi Duruoğlu; "Türkiye'nin dört bir yanından yolu Nazilli'den geçenler mutlaka burada pide yemiş ve yemeye de devam etmektedir. Zaten bir kez işletmemizi ziyaret edenler bir daha buraya gelmek için yolunu dahi değiştirmektedir. Son yıllarda gelişen teknolojik yeniliklere uyum sağlayan firmamız, gerek sosyal medya gerekse bloglarda sıkça adından söz ettirmektedir. Farklı lezzet arayanların ve gurme bloggerların uğrak mekanı olan işletmemiz bu sayede de ününü Türkiye dışına taşımıştır. Bu sayede kültür turizmi için bölgemize gelen tur şirketlerine gelen yoğun talepler ile Kısmet Pide'ye özel lezzet turu da düzenlenmektedir" dedi.